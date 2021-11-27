我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

AIT處長孫曉雅：美國鼓勵兩岸重啟對話 降低風險

台灣新聞組／台北27日電
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅受邀發表到任以來第一場公開演說，鼓勵兩岸重啟對話。（中央社）
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅受邀發表到任以來第一場公開演說，鼓勵兩岸重啟對話。（中央社）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨天指出，北京干涉台灣民主制度，對所有民主體制構成威脅；孫曉雅並說，美國將持續協助台灣保持足夠的自衛能力，美國也將維持其能力以抵抗危及台灣人民安全的脅迫行為。

中華民國國際關係學會昨舉辦年會，孫曉雅受邀發表到任以來第一場公開演說。她表示，美國多年來明確表達支持兩岸對話，中國在南海及台海的強勢作為，恐產生誤判，對話將降低相關風險，「我們鼓勵兩岸重啟對話」。

孫曉雅說，北京持續對台進行軍事、外交、經濟施壓，在台灣附近的挑釁軍事活動，破壞區域穩定，也有誤判的風險；美國對台的支持堅若磐石，符合美國的一中政策，而美國對台承諾有助於維護台海和平與穩定。

在安全合作方面，孫曉雅表示，美方將持續致力協助台灣維持自衛能力，過去幾十年來也根據情況協助台灣維護及升級軍備，「這就是我們致力做的事情。」台海的和平與穩定符合美國長久利益，對印太區域與美國的安全與穩定至關重要，美國也對北京持續破壞穩定的作為深表關切。

孫曉雅說，為促進雙邊貿易與投資，美台6月重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，最近美台舉行第二屆「經濟繁榮夥伴對話」，這種對話有助於強化現有的經濟合作領域，在美台之間建立新的經濟聯繫，並建立一個對抗北京不公平經濟與投資政策的聯盟。

孫曉雅指出，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，包括半導體等關鍵技術，美台將繼續共同努力，確保供應鏈安全，很開心台灣即將參與美國召開的線上「民主峰會」。

美國 台灣 孫曉雅

上一則

觀察站／公投前夕…蔡政府藉美力保萊豬？

下一則

公務員嘆買不到80元便當 官：別點主菜，吃太飽不好

延伸閱讀

美眾議員訪台 環球時報威脅將台灣上空變成禁航區

美眾議員訪台 環球時報威脅將台灣上空變成禁航區
新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調

新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調
印太研究中心30日論壇 走出疫情迎接挑戰

印太研究中心30日論壇 走出疫情迎接挑戰
梅斯稱「台灣共和國」 國台辦稱：將遭到堅決回擊

梅斯稱「台灣共和國」 國台辦稱：將遭到堅決回擊

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29
台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋。本報系資料照片

台大醫團隊聯手微軟揭祕：基因解釋6成新冠死亡

2021-11-21 10:10

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆