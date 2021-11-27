AIT處長孫曉雅：美國鼓勵兩岸重啟對話 降低風險

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅受邀發表到任以來第一場公開演說，鼓勵兩岸重啟對話。（中央社）

美國 在台協會（AIT）處長孫曉雅 昨天指出，北京干涉台灣 民主制度，對所有民主體制構成威脅；孫曉雅並說，美國將持續協助台灣保持足夠的自衛能力，美國也將維持其能力以抵抗危及台灣人民安全的脅迫行為。

中華民國國際關係學會昨舉辦年會，孫曉雅受邀發表到任以來第一場公開演說。她表示，美國多年來明確表達支持兩岸對話，中國在南海及台海的強勢作為，恐產生誤判，對話將降低相關風險，「我們鼓勵兩岸重啟對話」。

孫曉雅說，北京持續對台進行軍事、外交、經濟施壓，在台灣附近的挑釁軍事活動，破壞區域穩定，也有誤判的風險；美國對台的支持堅若磐石，符合美國的一中政策，而美國對台承諾有助於維護台海和平與穩定。

在安全合作方面，孫曉雅表示，美方將持續致力協助台灣維持自衛能力，過去幾十年來也根據情況協助台灣維護及升級軍備，「這就是我們致力做的事情。」台海的和平與穩定符合美國長久利益，對印太區域與美國的安全與穩定至關重要，美國也對北京持續破壞穩定的作為深表關切。

孫曉雅說，為促進雙邊貿易與投資，美台6月重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，最近美台舉行第二屆「經濟繁榮夥伴對話」，這種對話有助於強化現有的經濟合作領域，在美台之間建立新的經濟聯繫，並建立一個對抗北京不公平經濟與投資政策的聯盟。

孫曉雅指出，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，包括半導體等關鍵技術，美台將繼續共同努力，確保供應鏈安全，很開心台灣即將參與美國召開的線上「民主峰會」。