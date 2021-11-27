完成二軌外交？蔡英文宣布：退輔會明年派員常駐華府
蔡英文總統昨天接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。蔡總統宣布，從明年1月開始，退輔會將派員常駐華府，增加更多交流；高野表示，台美關係是這十幾年來最穩健的，相信未來美國官員訪台將成常態，這次訪台也要提醒夥伴和盟友，美國對自由印太區域的承諾是前所未有的強健。
高野訪問團昨晚離台，訪台期間曾會晤蔡總統、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬等官員，就區域安全情勢、台灣後備軍力提升、經貿合作等議題交換意見。
退輔會主委馮世寬日前證實，派員駐美希望變成「二軌外交」，長期目標是建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。
正值美議員訪台之際，台灣昨晚發布解放軍軍機動態，八架解放軍軍機（一架空警500、一架運8反潛機、二架轟6及四架殲16）昨侵擾台灣西南防空識別區；空軍派遣巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
針對梅斯稱呼「台灣共和國」，國台辦發言人朱鳳蓮說，任何損害中國主權完整的行為都將遭到堅決回擊。
環球時報發表社評指出，「美台切香腸式的亂七八糟小動作積累一些之後」，中國一定要拿出更加嚴厲的軍事行動做一次總回答。讓民進黨當局清楚預期他們謀「獨」操作將面臨的實際代價，也讓美國清楚它面臨的風險將不斷上升。社評還威脅，「只要台獨往前走，台灣外島被解放、台灣本島上空成為國際航空禁飛區都可能成為升級懲罰。只要民進黨當局不怕，美方願意承受，中國將不會拒絕台海局勢無論多麼嚴重的升級」。
蔡總統昨指出，今年台灣進一步開放美豬進口，台美展開TIFA對話，這是台美暌違五年後重新啟動對話平台，將為雙方的經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。
高野說，台灣不但捐贈非常多的醫療設備給美國，同時對邦交國和國際也非常慷慨，台灣不但可以幫忙，而且正在幫忙，美方對台灣的承諾不但堅若磐石，還不斷深化。
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