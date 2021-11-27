完成二軌外交？蔡英文宣布：退輔會明年派員常駐華府

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（左）率團會晤蔡英文總統和退輔會；蔡總統26日宣布，退輔會明年起將派員常駐華府。（記者余承翰／攝影）

蔡英文總統昨天接見美國 聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。蔡總統宣布，從明年1月開始，退輔會將派員常駐華府，增加更多交流；高野表示，台美關係是這十幾年來最穩健的，相信未來美國官員訪台將成常態，這次訪台也要提醒夥伴和盟友，美國對自由印太區域的承諾是前所未有的強健。

高野訪問團昨晚離台，訪台期間曾會晤蔡總統、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬等官員，就區域安全情勢、台灣 後備軍力提升、經貿合作等議題交換意見。

退輔會主委馮世寬日前證實，派員駐美希望變成「二軌外交」，長期目標是建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。

正值美議員訪台之際，台灣昨晚發布解放軍軍機動態，八架解放軍軍機（一架空警500、一架運8反潛機、二架轟6及四架殲16）昨侵擾台灣西南防空識別區；空軍派遣巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

針對梅斯稱呼「台灣共和國」，國台辦發言人朱鳳蓮說，任何損害中國 主權完整的行為都將遭到堅決回擊。

環球時報發表社評指出，「美台切香腸式的亂七八糟小動作積累一些之後」，中國一定要拿出更加嚴厲的軍事行動做一次總回答。讓民進黨當局清楚預期他們謀「獨」操作將面臨的實際代價，也讓美國清楚它面臨的風險將不斷上升。社評還威脅，「只要台獨往前走，台灣外島被解放、台灣本島上空成為國際航空禁飛區都可能成為升級懲罰。只要民進黨當局不怕，美方願意承受，中國將不會拒絕台海局勢無論多麼嚴重的升級」。

蔡總統昨指出，今年台灣進一步開放美豬進口，台美展開TIFA對話，這是台美暌違五年後重新啟動對話平台，將為雙方的經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。

高野說，台灣不但捐贈非常多的醫療設備給美國，同時對邦交國和國際也非常慷慨，台灣不但可以幫忙，而且正在幫忙，美方對台灣的承諾不但堅若磐石，還不斷深化。