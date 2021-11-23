「兩岸需對話」 台北上海雙城論壇12月1日視訊對談

2021台北上海雙城論壇將於12月1日登場。圖為台北市長柯文哲在去年雙城論壇開幕致詞。(本報資料照片)

2021台北上海雙城論壇將於12月1日登場，台北市長柯文哲 強調「交流比斷流好，對話比對抗好」、「降低敵意、增加善意、避免衝突」，將維持「五個互相」基調，不觸及主權等敏感議題。另因議員苗博雅曾穿台獨意象服裝出席，將不邀議員與會，以免擦槍走火。

原定今年6月中舉行的台北上海線上雙城論壇，因疫情 攀升延期，柯文哲和上海市長龔正將比照去年視訊交流，僅有半天主論壇，不另開分論壇。

上海方面昨同步宣布雙城論壇舉行時間，並指本次論壇以「新經濟新發展」為主題，將透過交流研討，推動兩市在「建築可閱讀」和「疫情防控常態化下的城市數字（數位）化轉型」方面的經驗分享和交流互動。

柯文哲表示，台灣處於美中對抗的中心點，成為大國博弈的最前線，兩岸更需要對話。美中激烈對抗，但雙方領袖仍在溝通，嘗試解決紛爭。反觀兩岸溝通斷線，中國對台灣政策強硬，民進黨 操弄反中也不手軟。

他向蔡政府喊話，兩岸間政治有分歧，但人民不應該互相仇視，領導者應該堅持不為了政黨利益犧牲國家利益，不為了短期利益犧牲長期利益。

柯文哲說，百年疫情下，台北與上海兩個大城市都需要產業轉型升級，邁向「新常態」經濟，雙城論壇就是互相觀摩學習的機會。

「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。」柯文哲表示，希望透過對話，務實解決兩岸人民的重要民生問題，善待對方。

民進黨議員梁文傑認為，兩岸關係緊張，對岸飛機飛來飛去，根本不必辦雙城論壇。

國民黨議員王鴻薇則表示，柯文哲今年續辦雙城論壇，儘管只有半天時間，但對柯文哲不會扣分，即便不辦，民進黨側翼也不會少幫柯扣紅帽子；柯堅持續辦，也是要為2024鋪路、搶兩岸票。

民眾黨議員林國成則認為，雙城論壇行之有年，對柯文哲沒有加分、也沒有扣分問題。

北市府發言人陳智菡表示，柯認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信。今年雙城論壇的內容及形式，市府事前也已經向陸委會報備，陸委會樂觀其成。

她說，北市府已定調為台北上海城市交流，不觸及敏感議題，將聚焦後疫情時代的產業轉型，包括演講、MOU合作備忘錄簽署議題；柯的講稿由市府大陸小組協助，基調就是「五個互相」。

雙城論壇今年將簽署合作備忘錄，大貓熊圓仔已經到適婚年齡，外界多次關心圓仔「選婿」問題，盼交流能開啟新契機。台北市立動物園長劉世芬表示，四川成都對圓仔繁殖計畫的排序「不那麼優先」，將持續努力尋找可能的配對管道，上海市立動物園大貓熊照養經驗豐富，正好交流。