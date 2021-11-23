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台灣與立陶宛拚建交？吳釗燮：非目前工作重點

記者張加／台北23日電
外交部長吳釗燮。（記者曾原信／攝影）
外交部長吳釗燮。（記者曾原信／攝影）

「駐立陶宛台灣代表處」上周成立，接下來台灣是否可能與立陶宛建交？外交部長吳釗燮昨表示，「建立邦交不是目前的工作重點」；至於北京將中、立（陶宛）關係降為「代辦級」，吳釗燮指北京不該如此霸道蠻橫，他也相信立陶宛「扛得住」，台立關係將愈來愈好。

吳釗燮昨赴立法院外交及國防委員會報告明年度施政計畫及預算，多位立委關心宏都拉斯28日大選後台宏關係。吳答詢表示，「不管選舉結果如何，我想我們跟宏都拉斯的邦交應該沒問題」，台灣不僅與執政黨候選人友好，與反對黨候選人也密切聯絡，看起來現在邦交沒問題，無論誰當選，都會全力鞏固與宏都拉斯的邦交關係。

吳釗燮會前受訪表示，大家都看到立陶宛對抗威權擴張的過程，立陶宛的道德勇氣令人感佩，而有關中方將兩國外交關係降級一事，「中國的做法是不應該的，不應該如此霸道蠻橫」。

國民黨立委陳以信質詢，駐美代表處更名為「台灣代表處」一案進展，吳釗燮表示，這部分台灣與美方還在持續洽商中。

至於北京把與立陶宛關係降為「代辦級」後，歐盟執委會21日表示，歐盟並不認為台灣設處一事違反歐盟的一個中國政策，也重申支持立陶宛立場。

歐盟執委會發言人說：「我們在與中國交涉時和發布的公開賽聲明中已表明，此事顯然是中國和立陶宛間的雙邊事務。」他又說，自今年夏天以來，在立陶宛面臨中國持續採取的脅迫措施時，歐盟一直都支持立陶宛。

立陶宛 台灣 中國

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