台北上海雙城論壇12/1登場 柯文哲：對立下更需要對話

台北長柯文哲22日透過臉書說明為何繼續舉辦雙城論壇。取材自柯文哲臉書

2021台北上海雙城論壇12月1日登場，台北市長柯文哲 22日透過臉書表示，在目前兩岸如此對立情況下，兩岸更需要對話，才能降低敵意、增加善意、避免衝突。

他表示，的確現在兩岸關係緊張，解放軍機頻繁擾台、阻擋台灣 加入國際組織、連鳳梨釋迦蓮霧等農產品也停止進口。台灣處於美中對抗的中心點，更成為大國博弈的最前線。正因為如此，兩岸更需要對話。

柯文哲指出，美中激烈對抗，但雙方領袖仍在溝通，嚐試解決紛爭。反觀兩岸溝通斷線；中國對台灣政策強硬，民進黨操弄反中也不手軟。

兩岸之間政治有分岐，但人民不應該互相仇視。他表示，領導者應該堅持不為了政黨利益犧牲國家利益、不為了短期利益犧牲長期利益。如果一個全球五分之一人口的國家在旁邊虎視眈眈，就不能不找方法解決。

柯文哲認為，交流比斷流好、對話比對抗好。尤其百年疫情 下，台北與上海這兩個大城市，都需要產業轉型升級、邁向「新常態」經濟，那麼雙城論壇就是我們互相觀摹學習的機會。

「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，柯文哲指出，希望透過對話，務實的解決兩岸人民的重要民生問題。我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企；也希望在大陸的台灣人被善待、權益被保障，這就是雙城論壇應該繼續舉辦的理由。

他補充，連續舉辦11年的臺北上海城市論壇，將在12月1日舉行，由於目前出入境還有檢疫管制，因此今年還是比照去年採線上論壇方式舉辦。將探討城市在「後疫情時代的產業轉型升級」，並會簽署MOU（合作備忘錄），針對動物保育、 文化與創新科技進行交流。