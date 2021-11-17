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府：得美支持不冒進 藍：國家利益非強權決定

台灣新聞組／台北17日電
總統府發言人張惇涵表示，台方注意到美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。（本報資料照片）
總統府發言人張惇涵表示，台方注意到美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。（本報資料照片）

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平昨天上午視訊會議，總統府發言人張惇涵表示，台方注意到美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為，台灣的立場一貫清楚，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，誠如蔡英文總統在今年國慶演講所提的「四個堅持」，就是台灣社會的最大公約數，而確保主權、捍衛國土，是不變的堅持。

國民黨國際部主任黃介正表示，國民黨高度重視並支持任何緩和台海情勢的政策聲明；並重申，中華民國的生存發展利益，雖然牽動強權競爭關係，「但國民黨始終堅持以國家利益與人民福祉為優先，並非由強權來決定」。

據了解，台方國安會、外交部及駐美代表處幕僚昨天在「拜習會」之後交換意見，研判美國要表達的重點其實並未偏離過去一貫原則。根據美國白宮釋出的會議紀要，並沒有「不支持台獨」等字眼，熟悉美中台關係的民進黨幕僚研判是中方刻意擴張解釋美中高層會談情形。

針對拜習會提及涉台內容，陸委會昨晚回應，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」是客觀事實、才是當前的台海現狀；中共藉由與國際互動，掩飾其破壞台海現狀、製造區域不安的專制霸權與對台脅迫行徑，企圖一再混淆國際視聽、歸責台灣，國際社會早已強烈質疑與反對。

外交部則發出新聞稿指出，拜習視訊會議涉及台灣部分，中國官方媒體對外詮釋與美方公布說法有極大落差；台方對於中方刻意扭曲美中高層會談情形，感到高度遺憾。

民進黨人士認為，雖然「拜習會」看似沒有實質成果，但習近平至少展現了「願意談」，讓美國一時半刻暫無法再加壓，習近平要的是「減壓」，但以習近平的談話可以看出，習近平對各項議題依然沒有讓步。

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