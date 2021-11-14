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冷眼集／禁萊豬怕惹美方生氣 台灣人就不生氣嗎？

記者邱瓊玉、劉宛琳
四大公投電視發表會第18案「反萊豬公投」，正方由國民黨立委林為洲（右）對陣反方農委會主委陳吉仲（左）。（圖：中選會提供）
四大公投電視發表會第18案「反萊豬公投」，正方由國民黨立委林為洲（右）對陣反方農委會主委陳吉仲（左）。（圖：中選會提供）

政府開放萊豬進口台灣，卻因為沒有強制標示成分，民眾搞不清楚吃下肚的到底是什麼，是引爆這次反萊豬公投的最大原因之一，換句話說，對民眾而言，萊豬是食安問題，只是從昨天的公投意見發表會，就可清楚知道，民進黨定調「反萊豬公投」就是「反美豬公投」，但民眾最關心的食安，卻淹沒在政治口水裡。

更諷刺的是，本該為台灣人民守護食安的農委會主委陳吉仲，發表會上一句「萊豬若遭禁，美國人會不會生氣」，令人不禁想問，那如果人民吃到含有萊劑的豬肉，你怎麼不關心台灣人民會不會生氣。

陳吉仲提到開放萊豬後「一塊都沒進來」，遭林嗆「還沒公投，誰敢進」，一語道破因公投防火牆造成的「短期現象」。

反萊豬在公投「終局」決定前，進口商會自我設限，消費者也會自我警覺，就連政府都設有學生、軍人等不得食用的行政限制。但這些短期現象卻可能會在反萊豬公投未過的那一刻消失，屆時台灣豬拚得過低成本的萊豬嗎？

陳吉仲還多次稱「蔡總統的勇氣」做到了前總統陳水扁和馬英九都答應，卻無法遵守的國際規範，但完全棄守前兩任總統所堅持的食安底線，這到底是「勇氣」還是「勇棄」？

陳最後還提到，如果不跟美日，只能投靠中國市場嗎？這種「毫不意外」的又以「抗中保台」作結的方式，僅凸顯民進黨政府完全失去談判能力，已棄關迎接萊豬大舉入關。

公投 台灣 民進黨

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