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張忠謀APEC發言 籲成員國挺台灣加入CPTPP

記者蔡晉宇、賴錦宏／台北12日電
APEC視訊峰會12日登場，台積電創辦人張忠謀（下排左一）代表台灣發言，美國總統拜登（下排右二）與大陸國家主席習近平（上面第二排左一）在拜習會前先同框。（取材自APEC官網）
APEC視訊峰會12日登場，台積電創辦人張忠謀（下排左一）代表台灣發言，美國總統拜登（下排右二）與大陸國家主席習近平（上面第二排左一）在拜習會前先同框。（取材自APEC官網）

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）昨天落幕，台灣代表台積電創辦人張忠謀在會中發言，爭取更多APEC成員國支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

張忠謀今天上午將偕同行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家安全會議副秘書長徐斯儉等官員，就本年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

相關人士表示，昨晚會議較7月會前會更聚焦後疫情時代的機會和挑戰，張忠謀在會議中表達台灣對自由貿易的支持與堅持，並提到台灣加入CPTPP的實力，列舉台灣貿易總額及相關規範已相當接近CPTPP規範標準。也期待APEC繼續秉持自由貿易精神，加速疫後經濟的復甦，並維護可信賴的全球供應鏈。大會通過的「奧特亞羅瓦行動計畫」則是從驅動經濟作為出發點所提出的亞太地區2040年願景計畫。

據新華社微博，大陸國家主席習近平指出，要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鉤，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，期待「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）明年如期生效。

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