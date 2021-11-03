新舊制並行 服役公平性遭質疑

國防部 明年要同時實施「新、舊」兩制後備動員召集，十餘萬名後備軍人將穿梭營區，對戰備任務沉重的國軍形成挑戰；且後備軍人有人新制、有人舊制，也被質疑服役公平性何在？國防部全民防衛動員室副主任馬家龍表示，新制仍符合兵役法規定，且被選中接受新制教召者，可折抵兩次召集。

國防部昨舉行記者會，宣布明年「教育 召集」做法。國軍接訓能量是否足夠？人員、場地如何規畫？馬家龍說，明年考量部隊任務、場地容量、流路、師資、器材等因素，新制教召規畫由三軍司令部及後備指揮部局部試行，軍方接訓人員、後備軍人訓場及住用空間，目前均可滿足。

至於教召新舊制並行，服役公平性何在？馬家龍說，依兵役法施行法規定，教育召集於退伍後八年內，以四次為限，每次不超過20日，試行教育召集14日做法，符合法令規範；因應明年試行14天新制教召訓練政策，訓練天數較舊制增加一倍，為符兵役公平性，參與新制應召員，以兩次召集計算。

新制教召時間改為14天，將依據「後退先用」原則，但每個後備單位官兵，並非同時退伍，若要採用後退先用原則，後備分發制度是否調整？馬家龍說，「後退先用」是為保持後備部隊精壯，優先選用八年內退伍的後備軍人，其選充方式均依軍種、階級、專長、戶籍地相符等條件，均由系統實施選員，與現行制度相符。

馬家龍表示，教召訓練政策調整，涉及整體民生經濟運作，為兼顧國家安全及降低社會衝擊，將採穩健推展，逐年試行及滾動修正等做法，藉完善各項整備，精進訓練內容，以達提升後備戰力目的。