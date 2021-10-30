8年3次退件 馬祖高粱酒商標獲陸核准註冊

國民黨立委陳雪生(左四)舉行記者會，表示馬祖高粱酒獲得中國大陸核發商標註冊證。（記者徐偉真／攝影）

連江縣縣長劉增應昨天表示，歷經三次退件，縣營馬祖酒廠產製的馬祖高粱酒終於獲得中國 大陸國家知識產權局核發商標註冊證，未來將重新布局，在新冠肺炎疫情逐漸穩定及開放趨勢下，重新部署中國大陸市場，會擴大徵求合作經銷商，新廠投產後年產量大增，讓這品牌能服務中國大陸的廣大消費者。

國民黨 立委陳雪生昨天舉行記者會，多位國民黨立委、台灣 民眾黨立委張其祿、民進黨立委林俊憲到場致意，經濟部智慧財產局副局長張玉英、連江縣議會議長張永江、馬祖酒廠董事長陳秀華也出席。

陳雪生說，馬祖酒廠從2013年開始，以「馬祖高粱酒」向中國大陸申請商標註冊，但中國大陸商標法於1998年修法，將「縣市以上行政區畫名稱」排除在產品商標的許可範圍之外，同時也有人惡意搶註商標，因此過程三度遭到駁回，經過積極爭取斡旋，才准予商標註冊。

陳雪生說，他們很羨慕金門，金門財政主要靠酒，金門的酒很早就銷到中國大陸，馬祖好不容易得到商標，未來要積極拓展中國大陸市場，他也說馬祖高粱和金門高粱相較之下比較便宜，金門高粱一瓶的價格可以買兩瓶馬祖高粱。

勤業國際專利商標聯合事務所首席顧問賴文平說，馬祖花了八年時間取得商標，這很不容易，世界各國若要以地名做為商標，通常取得會有困難，因為和公共利益有關，他們在申請過程中和中國大陸解釋，規定是縣級以上地名都不能註冊，但馬祖不是縣名，他們是連江縣，經過適度溝通終於有昨天的成果。

國民黨金門立委陳玉珍笑說，馬祖人酒量都很好，金門鄉親組隊去馬祖挑戰沒有喝贏過，而且馬祖人都用碗喝。國民黨立委吳斯懷說，他在金門馬祖都服役過，兩地的酒都是一流的好酒，國民黨立委賴士葆表示希望馬祖高粱賣到世界各地。