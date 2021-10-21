我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

副指揮官問「大陸是哪國？」朱立倫：去把法律讀一讀

台灣新聞組╱台北21日電
有民眾接種大陸國藥、科興疫苗並在黃卡上載明接種紀錄，是否代表台灣承認大陸疫苗？副指揮官陳宗彥被問到此問題時，冷回「你講大陸，我不知道是哪個國家」。（圖：指揮中心提供）
有民眾接種大陸國藥、科興疫苗並在黃卡上載明接種紀錄，是否代表台灣承認大陸疫苗？副指揮官陳宗彥被問到此問題時，冷回「你講大陸，我不知道是哪個國家」。（圖：指揮中心提供）

中國大陸國藥、科興疫苗台灣認證的問題，近期引發討論，中央流行疫情副指揮官陳宗彥19日面對記者提及「大陸」時詫異反問，「你說中國嗎？大陸是哪個國家我不知道」，國民黨主席朱立倫昨回應，陳宗彥可能要去把相關的法律讀一讀，裡面都有提到「大陸地區」。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，衛福部長陳時中19日上午被問到有民眾接種大陸國藥、科興疫苗並在小黃卡上載明接種紀錄，是否代表台灣承認國藥、科興疫苗？陳時中表示「這只是事實認定，有打過這樣的疫苗，至於怎麼承認還要再研究」；下午副指揮官、內政部次長陳宗彥再被問到相同問題，竟說「你講大陸我不知道是哪個國家？但如果有民眾透過此管道換小黃卡，也要通知收回。」

針對美中台三方關係，國安局長陳明通昨在立法院備詢時表示，他認為美中關係已經「回不去了」，也不會有「第四公報」。

針對陸委會主委邱太三拋出「準戰爭狀態布局」、外交部長吳釗燮稱台灣已作好戰爭準備，國民黨立委曾銘宗質詢台灣是否近期將面對戰爭？陳明通說，兩岸一年內發生戰爭機率低，但突發狀況誰都沒想到，如新冠肺炎，須密切注意，但若沒有這個因素，「蔡總統任內，都不會有事」。至於「準戰爭狀態布局」，陳明通表示，「我不用這名詞」，但尊重這種說法。

陳明通也指出，因應台灣周邊共軍機艦擾台情勢，近期有美英三個航空母艦群航經台海旁，對中共清楚表達國際社會「看不下去」，要求要有分寸，這是二次世界大戰後從未有的情況。

陳明通國、台語交雜說，自1949年以來，中共嗆聲要將台灣「夾起來」的立場完全沒變，不管是蔣介石或蔣經國時代，中共向來不放棄武力解決台灣，「我們當然要有保護自己的準備，我們不求戰，但要備戰，且避戰」；國際社會了解台灣不是問題製造者，而是對岸，因此會有三個航空母艦來制約共軍，區域和平大家都有利。

TVBS報導，朱立倫對此表示，他非常期待整個兩岸的和平，更期待區域的安全，至於美中之間能夠有密切的溝通，能夠促進區域的安全，對台灣絕對是好事。

對於黃復興黨部主委季麟連稱「共機在我們西南空域繞，不算擾台，而是全面演訓」，這與台灣人的認知有落差？朱立倫則緩頰，季麟連的強調重點，不是只看「擾台」的問題，事實上它是一個演訓的問題，強調演訓究竟對台灣整個的安全影響是什麼，一定要把演訓的目的、重點搞清楚，而不是只是告訴大家有幾架次經過台灣的防空識別區，這是一個過去的將領提出的意見。

台灣 疫苗 中共

上一則

黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

延伸閱讀

布局2022 民進黨探詢林佳龍戰北市 陳時中選桃園

布局2022 民進黨探詢林佳龍戰北市 陳時中選桃園
「台灣沒事了嗎」 朱立倫批蘇貞昌搞分化清算

「台灣沒事了嗎」 朱立倫批蘇貞昌搞分化清算
昨撇監控非國民黨 朱立倫今改口：國民黨執政要負責

昨撇監控非國民黨 朱立倫今改口：國民黨執政要負責
新聞評論／朱立倫醫院止步 會是蔡英文的最美風景？

新聞評論／朱立倫醫院止步 會是蔡英文的最美風景？

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18
高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨2點多失火，火舌從1樓往上竄燒。（記者劉學聖／攝影）

慘叫四起...高雄大樓暗夜大火已24傷 受困人數不明

2021-10-13 19:57
台灣高等法院更五審審理台開案，認為4名被告皆涉犯加重內線交易罪，但因案子自繫屬第一審法院超過8年，適用速審法減刑，判前總統陳水扁女婿趙建銘（左圖）3年8月、趙父趙（右圖）玉柱4年徒刑。最高法院今駁回上訴定讞。(資料照片。記者王宏舜／攝影)

扁婿趙建銘將入獄 內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

2021-10-14 02:49

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除