副指揮官問「大陸是哪國？」朱立倫：去把法律讀一讀

有民眾接種大陸國藥、科興疫苗並在黃卡上載明接種紀錄，是否代表台灣承認大陸疫苗？副指揮官陳宗彥被問到此問題時，冷回「你講大陸，我不知道是哪個國家」。（圖：指揮中心提供）

中國大陸國藥、科興疫苗 在台灣 認證的問題，近期引發討論，中央流行疫情副指揮官陳宗彥19日面對記者提及「大陸」時詫異反問，「你說中國嗎？大陸是哪個國家我不知道」，國民黨主席朱立倫昨回應，陳宗彥可能要去把相關的法律讀一讀，裡面都有提到「大陸地區」。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，衛福部長陳時中19日上午被問到有民眾接種大陸國藥、科興疫苗並在小黃卡上載明接種紀錄，是否代表台灣承認國藥、科興疫苗？陳時中表示「這只是事實認定，有打過這樣的疫苗，至於怎麼承認還要再研究」；下午副指揮官、內政部次長陳宗彥再被問到相同問題，竟說「你講大陸我不知道是哪個國家？但如果有民眾透過此管道換小黃卡，也要通知收回。」

針對美中台三方關係，國安局長陳明通昨在立法院備詢時表示，他認為美中關係已經「回不去了」，也不會有「第四公報」。

針對陸委會主委邱太三拋出「準戰爭狀態布局」、外交部長吳釗燮稱台灣已作好戰爭準備，國民黨立委曾銘宗質詢台灣是否近期將面對戰爭？陳明通說，兩岸一年內發生戰爭機率低，但突發狀況誰都沒想到，如新冠肺炎，須密切注意，但若沒有這個因素，「蔡總統任內，都不會有事」。至於「準戰爭狀態布局」，陳明通表示，「我不用這名詞」，但尊重這種說法。

陳明通也指出，因應台灣周邊共軍機艦擾台情勢，近期有美英三個航空母艦群航經台海旁，對中共 清楚表達國際社會「看不下去」，要求要有分寸，這是二次世界大戰後從未有的情況。

陳明通國、台語交雜說，自1949年以來，中共嗆聲要將台灣「夾起來」的立場完全沒變，不管是蔣介石或蔣經國時代，中共向來不放棄武力解決台灣，「我們當然要有保護自己的準備，我們不求戰，但要備戰，且避戰」；國際社會了解台灣不是問題製造者，而是對岸，因此會有三個航空母艦來制約共軍，區域和平大家都有利。

TVBS報導，朱立倫對此表示，他非常期待整個兩岸的和平，更期待區域的安全，至於美中之間能夠有密切的溝通，能夠促進區域的安全，對台灣絕對是好事。

對於黃復興黨部主委季麟連稱「共機在我們西南空域繞，不算擾台，而是全面演訓」，這與台灣人的認知有落差？朱立倫則緩頰，季麟連的強調重點，不是只看「擾台」的問題，事實上它是一個演訓的問題，強調演訓究竟對台灣整個的安全影響是什麼，一定要把演訓的目的、重點搞清楚，而不是只是告訴大家有幾架次經過台灣的防空識別區，這是一個過去的將領提出的意見。