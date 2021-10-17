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朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解

記者周志豪、丘采薇／台北17日電
國民黨主席朱立倫表示，國民黨要重新回到國際、華府、世界，讓大家知道台灣民主聲音。(記者杜建重／攝影)
國民黨主席朱立倫表示，國民黨要重新回到國際、華府、世界，讓大家知道台灣民主聲音。(記者杜建重／攝影)

國民黨立委會杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，美國前國務卿賴斯質疑是外力鼓吹「親中勢力」所造成。國民黨主席朱立倫昨說，美方的誤解，正因民進黨給台灣的反對力量貼上親中賣台標籤；國民黨一定要回到華府，讓大家了解實情，之後民進黨搞不好都會說高雄城中城大火是「阿共的陰謀」。

朱立倫表示，9月底國民黨團立院抗爭是不滿政府防疫不力、欠缺疫苗，跟任何政治議題與意識形態無關，民進黨卻貼上親中賣台標籤，讓美國很多政治人物有錯誤認定，再「出口轉內銷」。

朱立倫說，他已經開始和美國共和黨與民主黨朋友保持緊密聯繫，讓大家了解實情；國民黨也唯有重新回到國際、華府、世界，讓大家知道台灣民主聲音，不能讓民進黨一言堂，不是民進黨這樣無能霸道的施政。

國民黨團昨天也發出聲明表示，立法院本會期議場抗爭，皆為要求民進黨政府釐清5月初本土疫情大爆發真相，要求執政者須為3+11錯誤政策負責，與外交事務、兩岸關係無涉。

國民黨團指出，美國參議院9月27日針對避免美國政府「關門」和暫停實施舉債上限預算案程序性投票，遭共和黨參議員否決，難道台灣政治領袖也可對美國國會政黨間正常朝野議事攻防，做出類似的「不當解釋」？若如萊斯所言，將政黨間因內政事務的朝野攻防，皆無限上綱捲入美中對抗，無助美中關係和解，也誤解台灣政黨的多元競爭。

民進黨發言人謝佩芬說，國民黨多次杯葛軍購等重要預算審查，又在國會延宕總質詢進行，「戰鬥藍」變「亂鬥藍」，難怪會對號入座「親中勢力」的指控，盼國民黨可以用實際的行動，自己撕掉親中標籤。

國民黨 民進黨 美國

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