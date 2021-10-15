台海危機 防長邱國正：台灣不啟戰 戰機也非塑膠

共機頻頻擾台，國防部長邱國正（右）說，中華民國絕對「不啟戰」，但中共一旦有軍事動作，「我們的戰機不是塑膠機擺著不動的」，不會毫無反應。（記者胡經周／攝影）

共機擾台引發國際關注，國防部 長邱國正昨在立法院表示，戰爭要「師出有名」，中華民國絕對「不啟戰」，中共 欠缺這個名，台方若有任何動作，讓對方以此為名、為藉口，「我們招架不住」；但他也說，中共一旦有軍事動作，「我們的戰機不是塑膠機擺著不動的」，不會毫無反應。

至於蔡英文總統在國慶大會提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」主張，是否可能因此引發兩岸軍事緊張？邱國正表示，政治氛圍他不論述，國軍能作的就是持續監控，強化戰備整備。

邱國正昨天列席立法院外交及國防委員會報告，台海情勢吸引外媒派員採訪。民進黨立委王定宇質詢，國軍強調絕不發動「第一擊」，是象徵性說法，或真不開第一槍？邱國正說，中華民國絕對「不啟戰」，不引起戰端，一旦遭軍事威脅動作逼迫就要應戰；對方要「首戰即終戰」是不可能的，發起戰爭，「有完沒完，不是單方面說了能決定」。

邱國正也說，「我們的戰機不是塑膠機擺著不動的」，不會毫無反應，對方一有動作，國軍會掌握，共軍 後續動作是研判重要徵候，若有更多兵力在集結，戰爭就可能啟動。但台方絕不挑起這個戰爭。

至於國台辦宣稱解放軍台海周邊演訓是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是「正義之舉」。邱國正說，「砲彈一響不分顏色」，對國軍而言，放眼台澎防衛作戰、維護國家安全，讓百姓在民主自由的情況下生活，國軍義不容辭。

對於駐德代表謝志偉的「國旗吐血說」，邱國正指出，國軍維護中華民國國號、青天白日滿地紅國旗，這是國軍本務，至於紛紛擾擾不同說法，他不予置喙。

國民黨立委洪孟楷質詢，兩岸當前是否有「擦槍走火」風險，2025年的兩岸情勢，會否比現在更嚴峻？國防部軍備副部長王信龍表示，一般而言，台方不覺得中共會立即對台有侵犯動作，國防部將2025年作為建軍期程，屆時情勢如何需再研判。