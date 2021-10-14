雙十談話軟硬兼施 美國應知情

蔡英文總統在國慶大會發表演說，提出四個堅持，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。(記者季相儒／攝影)

蔡總統國慶講話引發討論，美方是否事先知情？熟悉台美事務人士表示，台美若有重要講話或會談，一般會「稍微知會」對方，表達立場與大概論述。黨政人士指出，以目前民進黨政府與美國 緊密程度，美國對於台方重要節日講話勢必有一定掌握。

黨政人士表示，從前總統陳水扁時代開始，民進黨政府與美方在總統就職、國慶及元旦講話時，都會達成一定默契，甚至台方政府重要決策，也會先知會美方；相對地，美方在對外提及台灣 議題時，也會透過管道知會台方。

一名涉外人士說，總統發表重要講話前，台方通常會透過管道傳達重要訊息，例如兩岸問題大概的論述；同樣，美國與中國 大陸舉行重要會議前後，也會知會台方一些內容。該涉外人士補充，台美「稍微知會」對方是基於尊重，為避免出現意外，不代表任一方可以指示另一方，且就他所知，美方從未對蔡總統講話提過意見。

黨政人士說，陳水扁初上任時，與美方關係也很緊密，關鍵就在於台美維持默契，美方掌握扁政府不會有「踩紅線」的動作，但扁2006年突然在未知會美方狀態下拋出「廢除國統綱領」，當時嚴重影響扁政府與美國之間的互信。

黨政人士也說，蔡總統今年國慶講話拋出「四個堅持」，但也再度向中國喊話，強調「維持現狀」，內容算是「軟硬兼施」；在共機頻繁侵擾台灣的當下，明確說出台方主張，也重申過去的兩岸立場，符合台美利益。