我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

協訓敏感時刻 陸軍司令密訪華府、印太司令

記者洪哲政／台北12日電
陸軍司令徐衍璞。(軍聞社資料照片)
陸軍司令徐衍璞。(軍聞社資料照片)

美方人士證實，陸軍司令徐衍璞上將日前率領小型訪團赴美，將拜會華府國防部高層，並將轉往夏威夷，預定拜會美軍印太指揮部司令約翰•克里斯多夫•阿奎利諾上將。

據了解，徐衍璞率領陸軍司令部軍情、戰訓、計畫處處長與傳譯多人，訪團計一位上將、兩位少將與五名上校，9日登機出國，主要行程是前往華府參與年度固定的美國陸軍協會（AUSA）年度會議兼展覽會，行程間並將拜會美國國防部高層。

據美方人士透露，徐衍璞此行還將轉往夏威夷出席台美「陸威」年終會議，席間將與美陸軍太平洋地區司令查爾斯•弗林上將就明年雙方軍事交流合作業務交換意見；同時將拜會印太司令約翰•克里斯多夫•阿奎利諾上將。

每年在華府舉行的美國陸軍協會年度會議兼展覽會，堪稱是北美最大規模的年度地面防務裝備博覽會。

「陸威」則是中華民國陸軍與美軍事合作交流業務的代稱，美軍在台協訓的特戰人員均由印太司令部派出，負責訓練中華民國陸軍特戰及兩棲人員。這項台美「陸威」年終會議將檢視兩軍既有合作成效，尤其近期美軍在台協訓部隊受到國際媒體披露關注，明年台美陸軍會否有新交流合作計畫，值得觀察。

國軍今年首度缺席10日在美舉行的美台國防工業會議，未按往例派遣軍備副部長與會，而由駐地軍官與會，國防部宣稱是疫情考量，將領不便赴美；但徐衍璞在華府的活動受矚，難免讓美方聯想未派員赴美出席會議其實另有隱情。

華府 美國 國防部

上一則

黑白集／蔡踩兩岸紅線 政治話術沒把危機放心上

下一則

三接外推審環差 經濟部反擊藻礁公投

延伸閱讀

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
期限將至…數十萬美軍仍未完全接種 2軍種施打率最低

期限將至…數十萬美軍仍未完全接種 2軍種施打率最低
伊拉克國會大選牽動美駐軍去留 反美派料奪最多席次

伊拉克國會大選牽動美駐軍去留 反美派料奪最多席次
展現軍力 雄三弓三飛彈車首度亮相

展現軍力 雄三弓三飛彈車首度亮相

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到