協訓敏感時刻 陸軍司令密訪華府、印太司令

陸軍司令徐衍璞。(軍聞社資料照片)

美方人士證實，陸軍司令徐衍璞上將日前率領小型訪團赴美，將拜會華府國防部 高層，並將轉往夏威夷，預定拜會美軍印太指揮部司令約翰•克里斯多夫•阿奎利諾上將。

據了解，徐衍璞率領陸軍司令部軍情、戰訓、計畫處處長與傳譯多人，訪團計一位上將、兩位少將與五名上校，9日登機出國，主要行程是前往華府參與年度固定的美國 陸軍協會（AUSA）年度會議兼展覽會，行程間並將拜會美國國防部高層。

據美方人士透露，徐衍璞此行還將轉往夏威夷出席台美「陸威」年終會議，席間將與美陸軍太平洋地區司令查爾斯•弗林上將就明年雙方軍事交流合作業務交換意見；同時將拜會印太司令約翰•克里斯多夫•阿奎利諾上將。

每年在華府舉行的美國陸軍協會年度會議兼展覽會，堪稱是北美最大規模的年度地面防務裝備博覽會。

「陸威」則是中華民國陸軍與美軍事合作交流業務的代稱，美軍在台協訓的特戰人員均由印太司令部派出，負責訓練中華民國陸軍特戰及兩棲人員。這項台美「陸威」年終會議將檢視兩軍既有合作成效，尤其近期美軍在台協訓部隊受到國際媒體披露關注，明年台美陸軍會否有新交流合作計畫，值得觀察。

國軍今年首度缺席10日在美舉行的美台國防工業會議，未按往例派遣軍備副部長與會，而由駐地軍官與會，國防部宣稱是疫情考量，將領不便赴美；但徐衍璞在華府的活動受矚，難免讓美方聯想未派員赴美出席會議其實另有隱情。