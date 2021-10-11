課本上的辛亥革命 只剩300字

嘉義大學教授吳昆財指出，60年前國中歷史課本多達6000字敘述辛亥革命，現在僅300字。(中央社)

10日是中華民國國慶日，但在「去中國 化」氛圍下，很多青年學子只把國慶日當作「國家生日」，渾然忘了這一天是辛亥革命110周年。學者指出，60年前國中歷史課本多達6000字敘述辛亥革命，現在僅300字，難以讓中學生對中華民國成為亞洲第一個民主共和國的歷程，感到光榮與認同

台北中國時報報導，嘉義大學教授吳昆財分析過去五版本中學歷史課本，1964年以2章17頁篇幅，逾6000字忠實呈現辛亥革命背景、過程、結果，推崇孫中山革命成就。到了1983年，也就是現在四、五十歲民眾讀的版本，辛亥革命縮為1章10頁，廣義文本砍半但仍有2497字，狹義文本有1369字。

李登輝主政時期是分水嶺。1994年國立編譯館最後一版國中歷史課本，辛亥革命文本再砍半，論述簡略。吳昆財直言，這個版本對辛亥革命「缺乏溫情與敬意」。

之後情況更不堪。2012年版本廣義只剩472字，狹義僅剩212字；2020年廣義只剩364字，狹義剩139字，學生對辛亥革命一知半解，當然談不上建構史觀，更不可能對這段歷史有任何敬意或認同。

本報系聯合報報導，國民黨 前主席、財團法人中華民國中山學術文化基金會董事長吳伯雄日前表示，今年雙十節是辛亥革命110年紀念日，國父孫中山思想歷久彌新，也是建國寶典。他呼籲海內外各界應該共同傳承與弘揚中山思想，以振興中華為 使命，讓孫中山思想再度成為顯學。

吳伯雄也宣布，為鼓勵栽培青年人投入中山思想的研究，該基金會董事會日前也一致決議，除了繼續維持中山學術著作獎外，也將於明年開始頒發中山青年學術獎金，實施辦法將於明年擇期公布。