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黑白集╱吳釗燮與陳柏惟 反中的濫竽充數

黑白集
外交部長吳釗燮對共機擾台喊出「戰鬥到底」，被指比較像國防部長。（本報資料照片）
外交部長吳釗燮對共機擾台喊出「戰鬥到底」，被指比較像國防部長。（本報資料照片）

外交部長吳釗燮近日對共機擾台慷慨激昂喊出，台灣對陸將「戰鬥到底」。由於話說得狠，外媒覺得他像「國防部長」，而非外交部長。對此，國防部長邱國正回稱，吳釗燮自己的工作都忙不過來，不會取代他當國防部長。

吳釗燮大概是內閣中最會「罵中國」的部長。不論是國會報告、接見外賓、媒體受訪，或是寫推特臉書，痛斥對岸是他的日常。在民眾印象中，只記得他任內丟了五個邦交國，此外不記得他做了什麼建樹。更別提，他上月和國安會秘書長顧立雄興沖沖赴美，談駐美代表處改名「台灣代表處」事宜，卻兩手空空而回，顯然時機和事態都算錯。

除了「反中」就沒其他台詞的，更厲害的人是立委陳柏惟。這位「3Q哥」上任以來，只會到處扣人紅帽。他痛斥退將陳廷寵的促統言論，還把陳廷寵姪輩的國防次長陳曉明叫上台，逼對方表態大義滅親。在實質的外交國防議題上，陳柏惟只留下一堆笑話，包括主張成立「內交部」，質疑大陸抽海砂是為開挖潛艦密道等。最近面對罷免聲浪，他還耍酷搞台語質詢，結果反弄得負評暴增。

「反中」不能只有口號，要問實力，要講戰略，要辨形勢。如果都像吳釗燮、陳柏惟這樣濫竽充數，如何讓人對「抗中保台」大業前景感到勝利在望？

國防部 台灣 邦交

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