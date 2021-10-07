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台總統府：美方確認 對台政策不變

記者丘采薇、張加／台北7日電
台總統府發言人張惇涵表示，有注意到拜登的相關談話，台方並於第一時間與美方確認，美國政府對台政策不變。(取材自臉書)
台總統府發言人張惇涵表示，有注意到拜登的相關談話，台方並於第一時間與美方確認，美國政府對台政策不變。(取材自臉書)

美國總統拜登5日被問及台灣問題時表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」。總統府發言人張惇涵昨天表示，有注意到拜登的相關談話，台方並於第一時間與美方確認，美國政府對台政策不變，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維持對台灣堅若磐石的承諾。

外交部發言人歐江安也表示，外交部已在第一時間分別在台北與華府向美方確認，美國政府對台政策不變，即如國務院3日發布的聲明所強調，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾，並將持續協助台灣維持足夠自衛能力。

所謂「台灣協議」，民進黨國際部主任羅致政表示，「協議」可以指意見一致，拜登應不是指特定文件，也不是指白紙黑字的東西，而是對台灣問題有一致的看法，重點是要求習近平不要違背「台灣協議」，「不要做偏離協議的東西」。

羅致政也表示，「台灣協議（Taiwan agreement）」應是重述美國一貫立場，不是指非常明確的文件。

他說，白宮及美國國務院要表達重點，應是「一個中國政策」及美中三公報的基本原則；而對台灣部分，則是「台灣關係法」及美國從前總統川普就一路堅持的「六項保證」，六項保證的基礎即是「台灣問題和平解決」。

此外，蔡英文總統6日主持民進黨線上中常會，針對共機頻繁擾台，她表示，中國的軍機，不斷侵擾西南空域，國軍也隨即升空攔截。區域情勢的變化，已經成為國際社會共同關注的議題。「對岸的做法，已經嚴重破壞區域的和平穩定，在這裡，我要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火。」

蔡英文也提到，這周還有另一件事值得恭喜。朱立倫已經就任國民黨黨主席。期盼國民黨在朱立倫的帶領之下，能夠讓政黨政治，回到良性競爭的常態。尤其這個會期，立法院有許多重大預算跟法案要處理，相信民眾會期待，質詢與審查可以盡快開始，而不是總是看到杯葛空轉、官員枯坐一天的畫面。另外，再過幾天就是雙十國慶，她呼籲朝野政黨，對內彼此競爭，對外務必要一致團結。

台灣關係法 美國 拜登

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