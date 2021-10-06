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蔡英文投書美刊：解放軍天天侵擾 台兩岸立場始終如一

台灣新聞組／台北6日電
蔡英文總統。 （本報資料照片）
蔡英文總統。 （本報資料照片）

蔡英文總統接受美國「外交事務（Foreign Affairs）」雙月刊邀請撰寫專文提到，民主已成為台灣人民認同中不容妥協的一部分，這分堅定讓台灣挺過21世紀的挑戰。她也提到，北京當局從未放棄對台的野心，在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進。」

但她也提到，就如2016年以來，政府一再重申，「只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。」

蔡英文專文以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題，分享台灣模式。蔡表示，北京當局從未放棄對台的野心，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾；儘管情勢令人擔憂，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務。

行政院長蘇貞昌表示，台灣一定要警覺，中國愈來愈過分了，世界也都看到中國一再侵害區域和平、對台灣壓迫，「我們一定要增強自己團結一起，增強國力，想要併吞台灣的國家，才不敢輕易動武，唯有自助、才有人助」。

陸委會主委邱太三表示，共機近期大量侵擾台灣，嚴重衝擊到兩岸和平穩定，「共軍應該要自己知所警惕，自我節制」。

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