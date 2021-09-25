美眾院建議邀台軍演 台國防部：審慎評估 積極爭取

美眾院建議邀台灣軍演，國防部稱審慎評估、積極爭取。圖為國防部長邱國正。（記者曾學仁／攝影）

美國 眾議院通過國防授權法案，內容建議美國國防部 邀請台灣 參加2022年環太平洋軍演。台灣國防部昨日表示，將依防衛作戰需求審慎評估，只要有助於區域和平的操演，在任務許可下，將積極爭取。外交部則感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，推動台美軍事合作，彰顯對台灣國防的重視，未來將持續深化雙邊安全合作。

中央社報導，美國眾議院昨天通過2022財政年度國防授權法案，國會建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，並加強美國國民兵與台灣的合作。台灣國防部昨日下午指出，依防衛作戰各項戰備任務需求，審慎評估，只要有助於區域和平及人道援助的各項操演，在任務許可下，將積極爭取。

外交部發言人歐江安昨日則感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事合作與交流，彰顯美國國會對台灣國防及台海和平穩定的高度重視與支持。她表示，外交部將持續密切關注這項法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，深化台美安全合作關係。

美國參議院版的2022財政年度國防授權法案已在7月底於參院軍委會表決通過，還待參院表決通過。由於參眾兩院通過版本不同，法案在經過參眾兩院表決通過後，還需再經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過，才會送交美國總統簽署後生效。