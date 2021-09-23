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美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

黑白集／美國老爸認不認 高端只能看著辦

黑白集

白宮宣布，外國旅客11月起必須完整接種才能入境美國。這下尷尬了，台灣國寶疫苗高端「養在深閨人未識」，美國會承認它嗎？更有人問，只打高端的蔡總統，這下子會不會無法訪美？

關起門來是國寶，打開門才知道走不出去，這就是高端的困境。美國這項措施，主要是取消原本針對特定國家的旅遊禁令，改為根據個別旅客的防疫完整度而定。但陳時中沒跟上變化，他先說「台灣並沒被禁」，又說「11月後再觀察」；至於民眾去不了美國怎麼辦，他答稱「沒有怎麼辦」。反正，情勢超乎阿中理解，大家自己看著辦。

美國疾管中心的說法是，只要接種世衛組織授權的疫苗，美國都會承認。亦即，包括英國的AZ及中國大陸的國藥、科興都沒問題，但高端恐怕就過不了關。衛福部防疫專家李秉穎曾形容，莫德納和高端的技術都出自美國國衛院，兩者就像「同父異母」兄弟，混打絕對沒問題。現在高端疫苗碰到美國老爸要管制入境，這個「台灣兒子」能取得合法身分嗎？

蔡英文「以身相許」，也不過號召到70萬人追隨打高端，但她也害自己和那些同志共同陷入了一個現實困境。最後，他們可能都得再加打兩劑其他疫苗，才能入境別國。阿中可以等11月再想這個問題，不然要怎樣？

美國 高端疫苗 台灣

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