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水果遭禁 台9度籲對話 陸「已讀不回」

台灣新聞組／台北21日電
中國大陸暫停進口台灣釋迦，台東農民擔心釋迦無處銷售，希望政府協助解決，圖為台東農民檢視套袋釋迦生長情況。(記者施鴻基／攝影)
中國大陸暫停進口台灣釋迦，台東農民擔心釋迦無處銷售，希望政府協助解決，圖為台東農民檢視套袋釋迦生長情況。(記者施鴻基／攝影)

中國大陸稱今年多次在台灣釋迦、蓮霧中驗出「大洋臀紋粉介殼蟲」，暫停輸入台灣該兩類水果。農委會說，已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求陸方取消禁令，並於9月30日前與台方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。屆時若真的透過WTO解決爭端，將是台灣農產品狀告WTO的首例。 

這已是今年從鳳梨遭禁以來，台方第九度要求技術性對話，但到目前均未獲陸方回應。

但台大農經系教授徐世勳說，WTO機制早就式微，「人家可能不甩你，WTO爭端解決機制現在已沒用。」之前這個解決爭端機制對美方不利，美方對該機制很負面；若我提告，能不能告贏、WTO是否受理都「不知道」。且農委會要提出事實證據，也須釐清是否是非關稅貿易障礙。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳則分析，世界貿易組織仲裁相當耗時，因為目前等候案件非常多，通常要18個月到24個月左右才有結果，難以立即解決農民受到的衝擊。政府一旦提出訴訟雖然未能立即解決釋迦農、蓮霧農的生計問題，但若訴訟成功，往後大陸進行制裁時，台灣將有訴訟往例可依循。

據台北中國時報報導，逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，台灣對830項中國大陸農產品管制進口，已違反WTO精神，「難道對岸不會要求逐一檢視台灣違反規定的部分？」楊明憲說，台灣向WTO提告是權利、也是態度，但要審慎行使；假設大陸也對台灣提告，是否會讓兩岸走得更遠？

農委會副主委陳駿季說，大陸都是一次告知有幾批不合格，像最近是6月收到釋迦、蓮霧兩品項，但相關通報都是上半年生產的，收到後台方也及時回應將加強流程，卻都被「已讀不回」，一段時間後卻突然禁止輸陸，這是台方最沒辦法接受的。

農委會說，中方措施涉違反不歧視原則，欠缺科學證據，未進行風險評估，超過保護標準，且未公布相關法規，可能違反WTO架構下食品安全檢驗與動植物防疫檢疫的SPS協定，因此9月底前請對岸須回應農委會，否則將比照澳洲案例在WTO提出控訴。

屏東縣泰吉果菜生產合作社執行長林全合無奈說，集貨區擺放整理好要銷中國大陸的蓮霧外...
屏東縣泰吉果菜生產合作社執行長林全合無奈說，集貨區擺放整理好要銷中國大陸的蓮霧外包裝盒子，但中國大陸卻臨時宣布禁止台灣蓮霧銷陸，只能先收起來。(記者劉星君／攝影)

WTO 台灣 釋迦

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