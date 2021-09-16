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台駐美代表處擬更名 國台辦批「謀獨」包藏禍心

特派記者賴錦宏／北京16日電
台駐美代表處擬更名，國台辦發言人朱鳳蓮表示「堅決反對包藏禍心的『更名』圖謀」。（取材自網易新聞網）
台駐美代表處擬更名，國台辦發言人朱鳳蓮表示「堅決反對包藏禍心的『更名』圖謀」。（取材自網易新聞網）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天指台灣一方面在做各種小動作，另一方面陸委會又說，要推動兩岸的良性互動，這些言行自相矛盾。她還就台駐美代表處擬更名一事表示，「堅決反對包藏禍心的『更名』圖謀」。

國台辦昨舉行例行記者會，朱鳳蓮在會上砲火全開，批評民進黨當局「謀獨」，以及美國打「台灣牌」。

朱鳳蓮在回應「台北經濟文化代表處」將更名為「台灣代表處」時強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎。她稱，「美方既然一再表示從來無意改變一個中國政策，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行對中方作出的有關承諾，停止向台獨勢力發出錯誤信號。」

朱鳳蓮批評，「民進黨當局出於台獨本性，置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，不斷在國際上玩弄謀『獨』花招、挑釁生事，只會嚴重損害台海和平穩定，把台灣民眾推向災難。」她稱，「台獨是歷史逆流，是絕路。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力！」

針對台灣漢光演習中設想遭受大陸方面攻擊，朱鳳蓮稱，「民進黨當局搞任何以武謀『獨』的行徑，都是注定要失敗的。」

台灣 中國 民進黨

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