劉兆玄脫稿演出 郭董成峰會最大驚嘆號

鴻海創辦人郭台銘成了兩岸企業家峰會最大驚嘆號。(本報資料照片)

兩岸企業家峰會，走了創會的蕭萬長，接棒上台的劉兆玄拋出一顆震撼彈，劉兆玄「無預警」提名郭台銘 ，打破慣例增列一席副理事長。這個意外演出據與會企業家形容，在場所有人都嚇一跳，更令人好奇的是，劉兆玄不惜脫稿演出，到底是非郭不可，還是郭台銘主動爭取。

現場的情況也耐人尋味，一是劉兆玄是在蕭萬長交接離席後，才提名指定郭台銘。據說連內定副理事長的陳瑞隆和蕭系經貿人馬全都不知情，卸任的蕭萬長急著先走，外界研判恐怕是事先就已知情。

二是大會改選前，主線採訪兩岸的媒體，原先被通知因疫情會議不開放、不受訪，不過卻有電子媒體順利攔截到結束隔離首次露面的郭董，趕在他進場前先談疫苗，沒想到郭董更挾著疫苗的聲勢，意外坐上峰會副理事長。

兩岸四個最重要的交流對話平台，現在僅剩兩岸企業家峰會可與北京 有連繫，顯然也是北京看重的兩岸企業家交流平台，其重要性不言可喻，郭台銘自然要守住兩岸最高層級的民間經貿領袖平台的企業主場，未來才有更大的表現空間，副理事長被視為在政治版圖上進可攻退可守的位子。

郭台銘成了這次峰會改選最大的驚嘆號，今後在這個兩岸舉足輕重的民間交流對話平台，既能為台灣企業家搭橋，也能搭起自己的舞台、蓄積政治能量。