新式飛彈、無人機 國防3新案曝光

MQ-9B無人機。（路透）

明年度國軍軍事投資 方面，出現三項耗資數百億元（台幣，下同）的新建案，包括海軍「康定級艦戰鬥系統性能提升」、空軍「Ｆ-16型戰機遠距精準武器籌購」與「高高空無人機系統」。

其中，康定級艦性能提升案預算 金額高達431億餘元，計畫在2030年前完成六艘康定級性能提升與測試驗證，並換裝32聯裝的海劍二防空飛彈，強化防空及反飛彈能力。

明年度國防預算案也首度編列明年1月1日將成立的「國防部 全民防衛動員署」預算，額度2億5841萬6000元，初步均延續原後備指揮部所執行相關業務，明年將派員赴美觀摩動員業務。

民進黨籍國防及外交委員會立委蔡適應表示，明年度國防部預算案編列3726億餘元、基金預算編列590億元，兩者加上新式Ｆ-16戰機採購特別預算的401億元後，合計達4717億元。

明年度國防預算中，國防部將多項原列為機密的預算案改列公開，包括海軍「迅捷專案」對美採購魚叉飛彈，正式表列為「魚叉飛彈海岸防衛系統」預算案，總預算高達866億餘元；陸軍採購海軍馬斯多管火箭的「轟雷專案」，則表列為「遠程精準火力打擊系統」，編列151億餘元；陸軍「銳霆專案」採購M109A6自走砲，則定名為「新型一五五公厘自走砲」案，編列173億餘元 。

國軍新建軍事投資額度最高者，為空軍「Ｆ-16型機遠距精準武器籌獲案」，總金額高達470億8073萬元。另外，因應無人機威脅，三軍由空軍司令部籌建案採購中科院產製「遙控無人機防禦系統」，預算達43億餘元，將部署外離島、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，提升防衛作戰能力。

陸軍同時耗資32億餘元，採購11套新型目獲雷達，據信為中科院的蜂眼雷達，將取代現役的PSTAR野戰防空雷達。

●MQ-9B無人機「具打擊能力」

空軍正式編列對美採購四架MQ-9B海上衛士無人機（SeaGuardian）預算案，預算額度達到217億餘元，但預算案採購「計畫必要性」指出，籌建的是「具長滯空、日、夜全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統」，具酬載彈藥能力。