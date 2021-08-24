新聞眼／蔡英文的823論述 當年「選舉浮橋」翻版？

蔡英文總統（中）對八二三戰役的態度，讓人聯想到當年的金門「選舉浮橋」。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

8月23日是八二三戰役63周年紀念日，受疫情影響，紀念活動縮小規模並不令人意外，但金門縣長楊鎮浯不滿中央未派員到場，大動肝火喊話要求中央「不僅要派員參加，也要正視這段歷史」，既表達前線人民的心聲，也直戳中央態度的搖擺。

今年八二三紀念日之前，全球目睹美軍撤出阿富汗 的動亂，台灣 也引發「今日阿富汗」是否「明日台灣」的論戰。特別是蔡總統在上周民進黨 中常會就舉八二三戰役為例表示，「為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅」，「這場戰役的勝利，就是最好的證明。」讓人期待她在八二三當天能有一番鼓舞全民的談話。

可惜的是，府方幕僚基於防疫考量，未安排蔡總統金門行程，錯失了朝野共同紀念的機會。在疫情嚴峻階段，這樣的理由應可獲得國人理解；但目前疫情漸緩，且國民黨前後任黨主席都能分別飛往金門追思，府方所謂「避免跨島移動的防疫考量」，不僅似是而非，更讓人懷疑是否為另一種託詞？

事實上，民進黨及蔡政府對於八二三的認知及詮釋，早已備受質疑。蔡總統雖說出「八二三經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國」，也曾親赴金門紀念，但民進黨黨職要員卻說過八二三砲戰是「國民黨跟共產黨的事」，跟台灣人沒關係；前副總統陳建仁更曾被爆寧可低調到金門旅遊，也不參加紀念活動。

預定明年通車的金門大橋，過去曾有「選舉浮橋」之稱，每到選舉，就在候選人的政見中「浮起」；選舉過後，又無聲無息。對照蔡總統回應阿富汗情勢時提到八二三戰役，但在其他民進黨人士心中卻可能不值一提。這樣的八二三論述，豈不像「選舉浮橋」，用過即丟？

蔡總統說得沒錯，「單憑一黨一派無法抵禦外侮」，也因此，八二三砲戰的歷史，不應僅由朝野各自表述。而須負起正視歷史、凝聚人心的責任者，又非蔡總統莫屬。