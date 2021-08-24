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紀念823中央未派員 金門人酸：沒選舉蔡就不來

台灣新聞組／台北24日電
前國民黨主席朱立倫（左二）23日前往金門太武忠烈祠，向八二三戰役陣亡將士致祭。左一為金門縣長楊鎮浯。（中央社）
前國民黨主席朱立倫（左二）23日前往金門太武忠烈祠，向八二三戰役陣亡將士致祭。左一為金門縣長楊鎮浯。（中央社）

昨天是八二三戰役63周年紀念日，陸軍司令徐衍璞在金門太武山公墓主持祭祀追思活動；基於防疫考量，蔡總統未安排金門行程，中央各單位與行政院金馬聯合服務中心均未派員到場，讓金門縣長楊鎮浯大動肝火，直說這是一件讓金門很難接受的事，「中央不僅要派員參加，也要正視這段歷史」。

今年祭祀規模從往年七、八百人，縮小到100人以下，也未邀參戰官兵與遺族參與，祭祠活動由徐衍璞上將主持，陸軍政戰主任楊安中將、金防部指揮官陳忠文中將與楊鎮浯等人陪祭。

楊鎮浯表示，63年前的八二三砲戰，在短短44天內，整個金門島共落彈48萬發，不僅對金門人、甚至對全世界也是很大的震撼，也改變兩岸局面。他呼籲中央政府應從八二三戰役省思，透過中央的高度來讓國人重視八二三，才是紀念這場戰役更大的意義；中央不能只是每年糾結層峰要不要來，而是要從這段歷史吸取教訓。

八二三紀念日蔡總統未赴金門，總統府說明是為避免跨島移動的防疫考量，但她選擇在台灣接種高端疫苗「第一針」，被藍委譏諷用高端紀念八二三。而金門人則認為，今年沒有選舉，蔡總統沒來很正常。就像她在60周年紀念也缺席，僅在臉書發文致意一下，直到61周年要總統大選，為了搶八二三的話語權和選票，才帶著媒體到金門主持紀念活動。行政院金馬聯合服務中心則回應，沒有接獲通知。

中華民國中央軍事院校校友總會23日舉行八二三砲戰紀念活動，國民黨主席候選人江啟臣...
中華民國中央軍事院校校友總會23日舉行八二三砲戰紀念活動，國民黨主席候選人江啟臣（前排左起）、卓伯源、張亞中出席致詞。（記者林伯東／攝影）

國民黨前主席朱立倫昨天到金門太武忠烈祠祭拜陣亡將士，朱立倫表示，「八二三是全民的八二三」，不是國民黨和共產黨的事，一定要堅持立場告訴下一代，每位陣亡將土都是為了保衛中華民國、守護台灣而犧牲生命，也要向全世界宣告，台灣主流民意絕非如民進黨所言是台獨，絕對是捍衛中華民國、堅守民主自由。

朱立倫強調，國民黨永遠是「正藍」，正藍的精神就是永遠捍衛中華民國，守護台灣，堅守民主自由，絕對不會變成小綠，也不會變成小白，要對得起這些先賢先烈。

國民黨主席候選人江啟臣、卓伯源、張亞中及台北市前市長郝龍斌等人，昨在台北八二三砲戰紀念公園出席紀念活動。江啟臣表示，八二三戰役是軍民一體、族群融合，共同對抗敵人的一場戰役；這也告訴大家，面對外來可能的攻擊或衝突，唯有展現捍衛自己的決心，別人才有可能幫忙。

卓伯源表示，歷史不能遺忘，因此要居安思危，特別是現在兩岸關係緊張時刻。張亞中則承諾，會還八二三將士一個公道。

前總統馬英九也透過臉書說，「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來」；期許兩岸能繼續在九二共識的基礎上，重啟中斷的協商與交流，「既然過去可以，現在沒有道理不行」。

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