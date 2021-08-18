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台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

編譯劉忠勇／綜合外電
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

美國總統拜登周一召告世人，他不後悔自阿富汗撤軍，也形同提出他在外交政策的「三不」原則。

這「三不政策」是：不會無止盡投入不符美國國家利益的戰爭；不會積極介入外國內戰；不會藉無限期駐軍當地來設法改造這個國家。在戰術層面上，他支持反恐，但不支持反叛亂，將動用遠距軍力來對付美國面臨的直接威脅。

日經新聞引述蘭德（Rand）研究所日本專家Jeffrey Hornung指出，拜登的政策相較於20年前出兵阿富汗的布希，最大不同就是拜登重視的是核心的國家利益，「但他不曾說所指為何」。

如今的一大問題是，若台海發生狀況─在美國並未直接遭到攻擊，台灣又非受協防條約的友邦，拜登是否視此為核心的國家利益。

多位專家倒認為，台灣不是阿富汗，兩者不能相提並論。

喬治．華盛頓大學艾略特國際事務研究所望月（Mike Mochizuki）告訴日經： 「動用兵力在一個並無民主傳統的國家推動民主，與台灣形同保衛一個民主體制，是不一樣的。」

但望月強調，台灣可從阿富汗領教的教訓是，「如果台灣深覺要保持自己的體制並對抗中國動武，首要責任落在自己身上，而非美國身上。美國所有盟友和夥伴國，都是此理。」

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任高級研究員舒加特（Tom Shugart）則提醒，中方可能所有誤判，低估美國保衛台灣的決心。舒加特告訴日經新聞，中方可能憑藉對美國撤兵阿富汗的觀查，而產生莫名的自信心。

但他說：「如果台灣不戰，就另當別論了…重點在於，我看到阿富汗政府根本不戰就垮，而且大都已被神學士（Taliban，另譯塔利班）收買，著實令人擔心。」

美國 台灣 阿富汗

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