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援港或防諜 蔡政府陷兩難

記者呂佳蓉／台北7日電
港人居住定居許可人數 製表／呂佳蓉
港人居住定居許可人數 製表／呂佳蓉

香港近年局勢動盪，從反送中到北京制定港版國安法，大批港人決定出走，另尋落腳處。蔡政府從反送中運動初始就表態「挺港人」，但隨著局勢演變，政府也開始警覺香港「大陸化」已是進行式，須警惕有中國大陸人民利用港人移民的漏洞滲透台灣。台港關係產生巨變，蔡政府在援港和防滲透間陷入兩難。

蔡政府在反送中運動的撐港言論堪稱「積極」，如今卻以「國安」之名，逐步增加港人移民門檻，提高港人來台的成本和難度。

以港人「投資移民」為例，政府在600萬新台幣（約21.6萬美元）投資門檻基礎上，增設需開實體店面，申請人須聘兩名台灣人，經營最少三年等新條件。

「我希不希望台灣政府對過來台灣的香港人要求不再提高？當然是這樣。」香港銅鑼灣書店創辦人林榮基受訪時表示。

林榮基說，台灣的民意有保守派，以及政府想防範「假港人」影響台灣穩定。但是，他認為，台灣不用擔心會有許多港人移民台灣，因為港人也會考量來台的發展。對於未來政府如何進一步幫助港人？他稱，「不要把門檻提高，就已經是幫助香港人了。」

除了投資移民門檻提高，政府在6月時修正「港澳居民申請居留定居申報書」，增加填報欄位，且申請人須表明「是否曾宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」。

一位不願具名的港人表示，台港對公務員定義不同，香港許多公務員被迫表態，且如果港府擴大公務人員定義，台灣是否也會認定他們是公務員？他擔心，表格造成「一刀切」，在申請上就遇到關卡。

另一名港人則指，希望蔡政府能夠重新審視港人來台「技術」問題，比如20港人申請來台，需要有良民證，但港人申請良民證須回香港，以現今局勢回港，許多港人覺得不安全。此外，港生畢業能夠留在台灣的，職業多局限在工程師，文學院、外語學院、藝術相關的港生難以達到現行「評點配額制」規定。

文化大學政治系兼任助理教授蕭督圜表示，去年來台居留港人創新高，顯示政府想援港；但同時，從九七年至今，有150多萬大陸人移民香港，「政府很擔心這塊」。政府仍希望港人以投資等方式取得居留，符合港澳條例，也能迴避敏感的政治庇護與兩岸關係影響。

台港投資金額統計 製表／林汪靜
台港投資金額統計 製表／林汪靜

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