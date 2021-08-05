新聞評論／正名靠修憲公投 蔡政府別蹭奧運打假球

中華羽球代表隊凱旋歸國，球迷與親友至桃園機場接機。(記者陳嘉寧／攝影)

中華代表團在東奧寫下最佳紀錄，年輕選手以實力讓台灣 被世界看到，撫慰疫情中不安的人心。三年前，選手們差點因正名運動而失去參加奧運 的夢想；當他們在場上綻放絢麗光芒時，正名運動的幽靈再度被政客召喚而來，煽動人們在「中華台北」與「台灣」間選邊，也讓選手再度承受失去奧運會籍的陰影。

三年前，獨派人士大舉推動東奧正名公投 ，希望將會籍改名台灣。當時國際奧會曾三度函告台方「不會核准」，並告知若有任何施壓干預，將「撤回會籍」。蔡政府本不欲阻撓公投，但從美方得知事不可為，而未支持。公投失敗，導致蔡政府與獨派產生嫌隙。

東奧開賽前，網軍出征藝人瑞莎的「中華隊加油」大頭貼，逼她改用「台灣加油」，在野黨也遭空襲。台灣代表團進場時，NHK主播說明「中華台北」就是「台灣」，立刻激起獨派的亢奮，重新要求朝野表態支持「正名」。蔡總統發文「感謝日本將一切化為可能」，府院黨齊稱代表團為「台灣隊」，綠媒也集體內宣稱「國際替台灣正名」。

面對綠媒質疑，國民黨主席江啟臣認為現在不是談正名的時刻，會讓選手分心，卻被民進黨抨擊是「接受矮化」。綠委聲稱，「Chinese Taipei」是殖民地用法，會被國際認為是中國台北，等於「汙衊選手」。綠委還質疑本國媒體，為何自稱「中華台北」，要求跟進外媒直呼「台灣隊」。

五年前，蔡總統派衛福部長林奏延出席世衛大會時，曾強調「中華台北並非矮化」；她指派張忠謀代表出席APEC也使用相同名稱。然而，她對民進黨黨團「殖民矮化」之說未表異議，任由綠委唱和獨派，抹紅「中華台北」。當國台辦重申台灣參與奧運依「一中原則」處理，蔡政府不予回應；她讓砲火對內不對外，顯正預設正名運動的防火牆。

事實上，無論誰執政，無論是「中華隊」或「台灣隊」，挺選手出賽是台灣社會的最大共識。在奧運推動正名運動只會打擊選手，卻無益擴充台灣的國際空間，比較像是綠營在滿足獨派的政治勒索。對照蔡總統將正名排除在修憲案之外，則像一劑退燒藥。諷刺的是，當東奧正名公投提案人紀政宣布要再發起「巴黎奧運正名公投」，綠黨團召集人羅致政反而學起江啟臣，稱「正名公投不是主要議題」。

只許府院黨吹正名，不准獨派推公投，顯示綠營意在利用奧運的國族認同氛圍鋪排愛台愛黨，讓大家忘卻政府防疫不力。也難怪，網民譏蔡政府蹭奧運，光賣「芒果乾」就不必買疫苗。綠側翼網軍更針對選手的血統與訓練，大作政治正確文章；例如桌球小將林昀儒與搭檔曾赴陸集訓，並自聘陸籍教練，就被質疑是否堪稱「台灣之光」。羽球男雙金牌的李洋出身金門，父母口音不台，也被懷疑是否親中。

在運動世界，台灣選手受奧會模式保障，得以在全球賽事中公平競爭並彼此交流學習，這是選手增強實力的良好模式。今年台灣選手多次在場上出戰大陸隊，獲得對手及對岸民眾肯定，雙方各憑實力的君子之爭，完全不必有「大陸政治打壓」的悲情。選手除展現台灣的活力與自信，也顯示雙方和平競技與交流的善質循環。

蔡總統選擇加入美中對抗的行列，兩岸民間交流幾乎告停，體育是少數的非戰區。蔡政府若有心照顧選手，不該在體育賽場點火，焚毀年輕人的夢想。台灣正名是獨派與民進黨的舊帳，請回到立院解決問題，別利用奧運打政治假球。