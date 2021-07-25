我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

東奧轉播喊「台灣」 江籲蔡：此刻不宜搞正名運動

台灣新聞組╱台北25日電
國民黨主席江啟臣（中）。(圖：國民黨提供)
國民黨主席江啟臣（中）。(圖：國民黨提供)

東京奧運23日開幕，蔡英文總統稱中華代表隊是台灣隊，而非中華隊，再引發正名爭議。國民黨主席江啟臣昨表示，中華隊就是中華民國奧運代表隊，不論為中華隊或台灣加油，都是希望選手有好的表現，能夠為國爭光，此時此刻不是搞正名運動的時候。

在東京奧運開幕典禮上，雖然大會現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼，但日本轉播單位NHK的主播則直接以「台灣」而非「中華台北」稱呼中華民國，引發討論。蔡英文總統旋即在臉書表示，「謝謝日本將一切化為可能」，並表示，全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，讓人動容。

她說，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。「當盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲」。

對此，江啟臣表示，2018年東奧正名公投時，蔡總統與時任行政院長的賴清德始終沒有公開支持，拜託政府此時應多照顧選手待遇，照顧好選手，讓他們有最好的表現，也應該讓國人團結一心，不要再拿這些意識形態的問題分化國人、製造紛擾，讓選手分心，「此時此刻不是搞正名運動的時刻。」

台灣制憲基金會董事長辜寬敏則表示，日方此次之作為，除顯見台日關係之堅實外，如此尊重台灣人對於正常國家的期待，更讓兩國人民達到真正的心靈契合，期待日本與台灣間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。

台灣 東京奧運 日本

上一則

黑白集／喊中華隊加油 瑞莎被出征

下一則

奧運「五朝元老」畫下句點 盧彥勳：為自己驕傲

延伸閱讀

質疑高端通過EUA為黑箱 國民黨按鈴控告陳時中

質疑高端通過EUA為黑箱 國民黨按鈴控告陳時中
藍營買BNT遭拒 江啟臣：武器大採購 疫苗等人送

藍營買BNT遭拒 江啟臣：武器大採購 疫苗等人送
中天綜合台禁播新聞 江啟臣批「民選獨裁」

中天綜合台禁播新聞 江啟臣批「民選獨裁」
江啟臣送花籃酸蘇貞昌 用錯成語？台行政院回應了

江啟臣送花籃酸蘇貞昌 用錯成語？台行政院回應了

熱門新聞

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
行政院前院長張善政(左)與高雄市前市長韓國瑜。本報系資料照片

吳敦義新書爆：國民黨荒謬劇接二連三

2021-07-18 13:09
一架運送美國政府貨物的L-100-30（C130民用版）19日上午從菲律賓克拉克國際機場起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放615機坪裝卸貨物。記者季相儒／攝影

美國C-130運輸機在桃園機場降落 短暫停留後飛離

2021-07-19 14:45
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
碰瓷案外案（下）

碰瓷案外案（下）