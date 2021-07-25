東奧轉播喊「台灣」 江籲蔡：此刻不宜搞正名運動

國民黨主席江啟臣（中）。(圖：國民黨提供)

東京奧運 23日開幕，蔡英文總統稱中華代表隊是台灣 隊，而非中華隊，再引發正名爭議。國民黨主席江啟臣昨表示，中華隊就是中華民國奧運代表隊，不論為中華隊或台灣加油，都是希望選手有好的表現，能夠為國爭光，此時此刻不是搞正名運動的時候。

在東京奧運開幕典禮上，雖然大會現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼，但日本 轉播單位NHK的主播則直接以「台灣」而非「中華台北」稱呼中華民國，引發討論。蔡英文總統旋即在臉書表示，「謝謝日本將一切化為可能」，並表示，全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，讓人動容。

她說，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。「當盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲」。

對此，江啟臣表示，2018年東奧正名公投時，蔡總統與時任行政院長的賴清德始終沒有公開支持，拜託政府此時應多照顧選手待遇，照顧好選手，讓他們有最好的表現，也應該讓國人團結一心，不要再拿這些意識形態的問題分化國人、製造紛擾，讓選手分心，「此時此刻不是搞正名運動的時刻。」

台灣制憲基金會董事長辜寬敏則表示，日方此次之作為，除顯見台日關係之堅實外，如此尊重台灣人對於正常國家的期待，更讓兩國人民達到真正的心靈契合，期待日本與台灣間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。