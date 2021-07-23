蔡英文悼河南洪患 國台辦感謝台灣「有關方面」慰問

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日感謝台灣「有關方面」向災區表達關切與慰問。(取材自國台辦網站)

河南鄭州暴雨成災，蔡英文總統前天表達慰問，陸委會也表達慰問與關懷，海基會也已聯繫當地台商了解情況。同時有許多台商捐款援助災區。大陸國台辦發言人昨感謝台灣 「有關方面」向災區表達關切與慰問。

大陸國台辦昨發布一則新聞稿，名為「國台辦發言人對台灣有關方面和各界人士關切慰問河南水災表示感謝」。這則新聞稿以國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣有關方面和各界人士通過各種形式向災區表達關切慰問，一些台資企業向災區捐款捐物。「我們對此表示感謝」。

河南發生罕見的嚴重暴雨與水災。總統府發言人張惇涵前日轉達蔡總統的慰問與關切。張惇涵表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，總統也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。

前總統馬英九 昨晚間也表達哀悼與慰問，同時表示看到蔡總統也表達了慰問與關切，「這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，我給予肯定」。

馬英九表示，兩岸冰封已逾五年，蔡總統這次釋出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜。未來如能延續，必有助雙方關係改善。畢竟，兩岸和平與和解，須以善意為基礎，遇事切莫先以惡意揣度對方，兩岸關係才能從善意交流，逐步恢復互信。

不過，馬英九接著說，這次新冠疫情大陸曾表達願意協助台灣取得疫苗 ，也願分享防疫經驗，但台灣相關單位批是統戰手段、假好心，阻撓台灣採購疫苗，「結果最後台灣還是透過上海復興醫藥購得1500萬劑BNT疫苗」。意識形態的口水，蹉跎搶救生命的契機，讓人深覺遺憾。

馬英九說，這次防疫過程中，他想起雙方曾於2010年成功簽署的「海峽兩岸醫藥合作協議」。如果現在兩岸還能維持基本善意，面對難以捉摸的新冠病毒，攜手共度難關，無論是採購疫苗，或是交換防疫經驗，那裡是問題呢？

馬英九表示，過去兩岸面臨災難，曾有多次良好互動。無論是2008年大陸汶川大地震，或2009年台灣莫拉克風災，雙方都互有捐款及協助。這些都是兩岸累積善意、建立互信的寶貴經驗。

馬英九鄭重呼籲，蔡政府從行政院長到部會首長，都應效法蔡總統這樣釋出善意的態度，用人道關懷代替冷漠敵對，用尋求共識取代圍堵對抗，讓兩岸人民重回善意互動，兩岸關係重回和平發展大道，這對台灣才真正有利。