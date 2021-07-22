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蔡英文釋善意 慰問河南洪患 在野黨肯定：可累積互信

台灣新聞組╱台北22日電
蔡英文總統直接下令，對河南洪災表達慰問關心。(本報資料照片)
蔡英文總統直接下令，對河南洪災表達慰問關心。(本報資料照片)

大陸河南省近日遭遇極端暴雨，省會鄭州市災情慘重。總統府發言人張惇涵昨天轉達蔡英文總統的慰問與關切。張惇涵表示，蔡總統除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。

國民黨主席江啟臣昨在中常會也對河南洪災表達慰問關心，盼災情緩解，早日恢復正常生活。

資深兩岸關係學者趙春山接受中央社訪問時指出，這次的慰問是由蔡總統直接下令，希望對岸能感受到善意。

趙春山說，類似的慰問以往會透過大陸委員會、海峽兩岸交流基金會等單位發布，但這次是「總統直接下令」，甚至可能比其他國家還要早。趙春山表示，台灣主動釋出善意後，希望彼岸能夠理解總統在第一時間做的決定。他也希望，對岸能感受到台灣釋出的善意。或許兩岸未來可以在氣候變遷、天然災害等議題上合作，緩解疫情期間所累積的誤會。

國民黨文傳會副主委鄭照新認為，民進黨政府執政以來，兩岸持續緊張，彼此缺乏信任感，蔡總統盡領導者職責，能把握人道關懷機會向對岸做出善意表態，並不是壞事，至少可以累積互信空間，但也希望未來蔡還可以從中獲得啟發。

民進黨團書記長羅致政指出，蔡總統的關心出於人道關懷，不用太多政治解讀。

民眾黨立委張其祿表示，鄰近區域發生天災人禍，台灣站在人道立場本應表達關心，對大陸釋出善意也不是壞事，甚至可適時伸出援手，兩岸之間的政權是政治性問題，但仍有非常多的社會及經濟連結，「不應該塑造敵人，應該往善意方向發展，對兩岸關係才會有幫助」。

時代力量立委陳椒華說，之前大陸發生大地震等天災時，台灣都有表達關心，蔡總統也是依循過往做法，至於後續兩岸關係，希望能站在人道及尊重人權、民主的立場，持續友善互動，「也希望中共政權能了解台灣對大陸人道的關心」。

台灣 河南 國民黨

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