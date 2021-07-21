占中三子之一陳健民 任政大訪問學者

香港「佔中」運動發起人陳健民20日透露接受政治大學的邀請擔任客座教授一年。（ (取材自陳健民臉書）

去年3月刑滿出獄，香港 「占中」運動發起人之一、前香港中文大學社會系副教授陳健民接受政大邀請，擔任為期一年的訪問學者。他表示，未來除了教學，會閉關寫書，「靜思走過的路」，還說「希望一年後在香港再見」。

政大社會系主任黃厚銘透過個人臉書 表示，陳健民已於19日抵台，並將於下學年以政大社會系客座教授身分，在上、下學期各開設一門課程，包含「社會運動」與「當代中國 社會」。

2014年陳健民與前香港大學法律系副教授戴耀廷、柴灣浸信會前主任牧師朱耀明發布「讓愛與和平占領中環」信念書，爭取特首由普選產生，被稱為「占中三子」。

陳健民也因而於2017年被港府指控「煽惑他人犯公眾妨擾罪」等罪，於2019年元旦提早退休，同年4月煽惑罪名成立，即時入獄16個月，至去年3月刑滿出獄。

香港星島日報報導，政治大學社會學系主任黃厚銘在社交網站上表示，陳健民19日午間順利抵台，下個學年會以客座教授的身份，開授「社會運動」與「當代中國社會」的課程。黃厚銘透露，自己當年參與「佔中」發起人的座談會而認識陳健民，認為陳健民是真正的知識份子。

陳健民在臉書表示，他已接受政治大學的邀請成為該校訪問教授一年。未來一段時間，除了教學以外，他會閉關寫書、靜思走過的路。網路上的「健民書房」和「健民講堂」仍會繼續，希望一年後在香港再見。