台今秋在立陶宛設「台灣代表處」

台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，蔡英文總統在臉書上指出，這是重要外交突破。(本報資料照片)

台灣 外交部長吳釗燮20日宣布，台灣將在立陶宛 設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in the Lithuania）。吳釗燮說，以台灣為名，能讓歐洲的朋友清楚明白這代表台灣2350萬人，意義重大，英文名稱中的「The Taiwanese」代表台灣。這是台灣在中國大陸邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處。

據中央社報導，立陶宛外交部20日發布新聞稿，以「國家」稱呼台灣，表示也將在今秋到台灣設立辦事處。美國 國務院東亞局20日對此表達讚賞，表示樂見台灣擴展國際夥伴關係。

蔡英文總統指出，這是重要外交突破，是台灣繼2003年在斯洛伐克設處，相隔18年後再次在歐洲國家設立代表處，是別具意義的重要外交成果，「未來，我們會繼續走向世界，和更多民主夥伴攜手前行。」

吳釗燮說，代表處各項籌備作業正陸續進行中，外交部會就代表處編制、經費需求等完成規畫並報請行政院核定，目前正在尋覓辦公室處所，未來將在經濟、文化和教育等方面深化雙方關係；但目前沒有要推動其他駐歐洲各館的改名計畫。

美國在台協會（ＡＩＴ）表示，美國肯定駐立陶宛台灣代表處的設立協議，所有國家都應享有與台灣締結更緊密關係及拓展合作的自由；台灣是先進的民主政體、主要的經濟體，也是世界上一股良善的力量，隨著台灣鞏固其國際夥伴關係，並努力應對新冠疫情、投資審查及供應鏈韌性等全球挑戰，美國始終致力於以符合美國「一中」政策的方式支持台灣。

行政院長蘇貞昌說，「德不孤，必有鄰」，立陶宛同意台灣設辦事處，重要意義是台灣的民意，走在世界看得見的地方。

國民黨立委陳以信表示，這是正面發展，背後主要因立陶宛新政府希望擴大東亞地區經貿外交新政策，希望在東亞各國多設代表處，因此期待與台灣提升經貿關係，既然重點是爭取是實質的經貿關係，名稱上宣稱的突破意義不大，也要小心可能帶來反效果。他並提醒政府必須避免「大內宣」過頭，以免造成今年蓋亞那事件重演。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日則回應，「再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了『一個中國』的國際格局。」

我陸委會廿日強調，中共當局無權置喙，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分，過去如此，未來更不會是。」