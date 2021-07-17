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張忠謀APEC喊話：台灣需要更多疫苗

台灣新聞組／台北17日電
APEC「非正式領袖閉門會議」會後，台積電創辦人張忠謀在總統府舉行記者會。（取材自總統府直播畫面）
APEC「非正式領袖閉門會議」會後，台積電創辦人張忠謀在總統府舉行記者會。（取材自總統府直播畫面）

由於新冠疫情影響，APEC會議今年改為線上舉行，主辦國紐西蘭16日舉行首屆APEC非正式領袖會議，台灣由台積電創辦人張忠謀代表蔡英文總統與會。張忠謀會中提及兩大重點，呼籲APEC會員國應注重疫苗公平取得問題外，也表達在疫後經濟復甦上，APEC會員國在考慮重要國家安全需求後，應採取自由貿易。

本報系聯合報報導，張忠謀於會後記者會提及，他在非正式領袖閉門會議上表示，目前台灣的疫苗注射覆蓋率低於兩成，仍需盡快取得更多疫苗，多數成員國在疫苗議題上發言與台灣口徑較一致，只有美國、中國大陸與俄羅斯這三個疫苗生產國，所論述內容方向較不同。

張忠謀表示，他在會中也敦促APEC成員，在考慮重要國家安全需求後應該採取自由貿易，並以半導體晶片為例說明，越趨複雜的技術致使供應鏈走向「境外」。至於被問到相關說法，是否在批評美國相關政策。張忠謀說，「我講的國家，他們自己會知道」。

鏡周刊報導，張忠謀在會中表示，面對COVID-19疫情，中華台北維持傑出防疫紀錄，儘管疫情一度升溫，但近期已趨緩，在過去一年半，總確診病例數為1萬5000例，占總人口0.07％，其中死亡病例為763例。也強調，相信在過程中得到的經驗與知識能協助其他APEC成員，並表達願意分享抗疫知識意願。他的發言順序為第18個，在他後面僅有3個國家發言，其中包括美國，但在他之後發言的國家，對他的發言沒有意見。

張忠謀還指稱，認同國家安全的顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內存有一個能夠自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

他最後再度強調，針對COVID-19疫情，中華台北能夠協助，我們也願意、並準備好以自身的知識與經驗提供協助。

對於台積電與鴻海共同購入1000萬劑BNT疫苗為主動還被動，張忠謀表示，已經老早從台積電退休，所以不回應相關問題，至於被問到是否已經施打疫苗，張忠謀則回應記者「我不想告訴你」。

疫苗 APEC 疫情

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