駐美經文處更名 學者憂踩陸紅線「或被美當成籌碼」

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，「駐美國台北經濟文化代表處」如果改為「駐美國台灣代表處」，恐觸及北京紅線。（本報資料照片）

美國 眾議院外交委員會通過「老鷹法案」（確保美國全球領導地位及參與法案），法案中包括要求美國務院與台灣協商推動「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」相關條款。學者擔憂這恐已觸及北京 紅線，呼籲蔡英文總統須審慎考慮。

眾院外委會通過的法案除重申台灣關係法 、美中三聯合公報與六項保證，與美國對台承諾一致，但要求美國以雙邊自由貿易協議為目標，與台灣積極進行貿易對話；擴大經濟和科技合作，推動供應鏈安全。美國反對任何在未經人民同意下，逕自改變台灣現狀的企圖。

淡江大學國際暨戰略研究所副教授黃介正認為，如果改為「駐美國台灣代表處」，北京定會視為「向台獨邁出危險的一步」，台灣真要完全不顧兩岸關係了嗎？他希望蔡總統審慎考慮。另外，這一法案立法的時間可能極其關鍵，如果在美中謀求拜習會之前就通過，可能產生極其負面影響。若拜登政府真要將台北改成台灣，中共在無法對美進行報復的情境下，一定會對台灣採取嚴厲措施，北京要修理台灣的工具很多，其中當然包括對台軍事加壓。

政大國關中心副研究員湯紹成認為，如果美國會通過，並由總統簽署生效，北京在美中關係上的拿捏將更形困難，想維持所謂的「鬥而不破」，恐怕已經做不到。不過，由於該法案目前受到共和黨批判，就算完成立法可能也是今年底或明年初，這期間若美中可改善關係，最終未必會走向惡化。美國也很可能用法案當成籌碼，要求中共在其他議題上讓步，如果北京仍然不予理睬，就會動用這一條款。

政大外交系副教授吳崇涵認為，代表處更名已經走入深水區，等於是在測試、甚至已踩了中國大陸紅線，刺激中共最敏感的神經。最近美國的行動打破過去一貫對拜登的印象，拜登在打台灣牌一事上絲毫不輸給川普，甚至有過之而無不及，美國當然不會改變所謂一法三公報、六項保證的政策立場與框架，但用各種不同的小伎倆，不斷測試中國大陸的深水區。

黃介正表示，美中兩頭大象打架時，台灣應該頭蹲低一點，對美國國會善意表達感謝，但對這一法案要付諸實施，則敬謝不敏。吳崇涵也說，兩隻鯨魚在吵架，小蝦米最好閃遠一點。