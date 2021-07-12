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復星BNT簽約 新華社備稿復活 交易還剩捐贈約

記者林則宏、楊雅棠／台北12日電
上海復星醫藥公告，將向台積電、鴻海／永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA 新冠疫苗。(Getty Images)
上海復星醫藥公告，將向台積電、鴻海／永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA 新冠疫苗。(Getty Images)

BNT大中華區總代理上海復星醫藥昨晚公告，將向台積電、鴻海／永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA 新冠疫苗。根據公告，復星實業7月9日就已分別與台積電、鴻海／永齡基金會簽署「銷售協議」。但公告同時提出，「本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足」。

有關上海復星醫藥與台積電及鴻海／永齡基金會簽訂銷售協議一事，昨日一整天峰迴路轉。10日深夜，網路就開始流傳一篇署名新華社的報導稱，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂mRNA新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議，將依照正常商業規則和程序，推進疫苗供應台灣

據悉，新華這篇報導應是備稿。9日復星醫藥與台積電及鴻海／永齡基金會簽署銷售協議後，新華社就預先備妥這篇新聞稿預計11日發出。但在合約文本回傳台方後，因行政部門未能及時走完全部流程，新華社這份備稿最終也未發出。

消息人士指出，此次疫苗採購分為採購約與捐贈約，「目前是政府方面尚未正式簽署」。也就是復星醫藥公告所稱，「本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足」。

不過，何以這篇備稿會遭人以截圖方式流出，並在台灣的網路及社群媒體流傳，以及復星醫藥何以在昨晚突然發布公告，仍待查證。

復星醫藥昨晚的公告還表示，本次交易各方已初步擬訂供應計畫，但疫苗的供應進度受疫苗生產及（或）供應鏈能力等因素影響，尚存在不確定性。

在復星醫藥微信公眾號發布的訊息中，復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，很高興看到這款由復星醫藥和BioNTech共同開發的疫苗能為台灣的疫情防控發揮積極作用。

吳以芳說，「我們將與合作夥伴共同努力讓安全有效的疫苗早日供應台灣，共同維護台灣同胞的生命健康安全，幫助台灣同胞盡早恢復正常生活。」

新華社昨晚除報導了復星醫藥集團簽署銷售協議的公告，還報導了上海復星醫藥負責人的說法。

疫苗 台灣 台積電

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