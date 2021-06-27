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紐約時報廣場光天化日槍響 觀光客被流彈打中

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台美強韌供應鏈合作 紐約駐處廣告登華爾街日報

中央社／紐約27日專電

駐紐約辦事處日前在華爾街日報刊登廣告，強調現在是台美關係最佳時刻，隨著全球逐漸從疫情復甦，台美持續深化夥伴關係將有助重建並確保推動全球經濟的強韌供應鏈

這則25日刊登的半版彩色廣告題為「邁向韌性之路」（Road Map to Resilience），中華民國與美國國旗並列，插圖標示2020年台灣是美國第9大貿易夥伴、第10大貨品出口市場、美國45%半導體製造設備銷往台灣。

駐紐約辦事處長李光章透過新聞稿表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）使全球供應鏈快速重組，美國總統拜登正大力推動美國與民主夥伴間關鍵產業供應鏈合作。聯邦參議院近期也通過「創新與競爭法」，盼強化美國在新興科技領域的領導地位。

李光章說，台灣政府掌握這項趨勢，正結合理念相近國家夥伴擘畫韌性供應鏈的前瞻藍圖。由於台美共享自由民主價值，雙方產業高度互補，台灣毫無疑問是美國可信賴的絕佳供應鏈夥伴。

他表示，台美已在許多領域緊密合作，未來隨著半導體、第五代行動通訊（5G）、電動車等科技和綠能產業快速發展，雙方合作潛力無窮。

李光章說，刊登廣告希望向美國社會大眾及企業界傳達台灣是美國重要的民主、經濟及安全夥伴，「我們樂願與美國及其他理念相近國家在後疫情時代齊心協力，共同打造安全、永續、具韌性的全球供應鏈」。

除華爾街日報外，駐紐約辦事處5月底也在賓夕法尼亞州重要媒體「費城詢問報」（The Philadelphia Inquirer）刊登廣告，強調雙方合作交流緊密，台灣是賓州在亞洲第6大出口市場。

駐紐約辦事處表示，賓州在人工智慧、機器人、自駕車、生技製藥及先進製程等領域具領先優勢，雙方日後將持續加強合作，辦事處也會積極協助台灣各界加強與賓州的人才、研發、經貿及教育交流。

美國 台灣 供應鏈

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