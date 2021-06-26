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TIFA復談 美對台農產品可望取得進展

記者張文馨／華盛頓報導
中斷五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動。(本報資料照片)
中斷五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動。(本報資料照片)

台灣美國30日將舉行第11次貿易暨投資架構協定(TIFA)會議，為台美洽簽自由貿易協定的基礎；美國智庫外交關係協會(CFR)日前刊出一篇文章指，美國貿易代表署(USTR)可能透過談判，針對台灣的農產品、蒸餾酒、藥品和醫材價格、網路盜版等，取得進展。

這篇文章標題為「是時候與台灣簽署貿易協定」，由前美國在台協會(AIT)政軍事務官員、現任CFR研究員塞克斯(David Sacks)，及曾在USTR任職的CFR資深研究員希爾曼(Jennifer Hillman)共同撰寫，指光是TIFA復談，無法為貿易協議提供足夠動力，應大膽推進美台貿易協定。

國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）先後宣布將與台灣舉行TIFA會議，這篇文章提到，「美國與台灣展開全面雙邊貿易協定(BTA)磋商的時機已臻成熟。」

這篇文章分別從美國與台灣的角度來論述美台BTA的益處，並點出USTR可能取得進展之處。

文章提到，USTR可望透過磋商在以下議題取得進展，包括解決農產品貿易壁壘，尤其是稻米、基改食品、碎牛肉與動物副產品；推動台灣降低蒸餾酒、重機與蘇打粉的關稅。

另外，USTR可能要求在藥品與醫療器材領域，創造更公平的貿易環境，要求台灣更有效打擊智慧財產權侵權，特別是網路盜版的問題，且提供雲端運算更大的市場准入。

這篇文章提到，美國跨黨派肯定台灣在區域和全球議題所扮演的角色，且認知到台灣的持續安全對印太地區穩定至關重要，「當中國大陸軍力和信心持續增加，美國需要找到更多方式，遏止中國的冒險主義。」

這篇文章提到，中方施壓多邊組織和世界各國邊緣化台灣，將導致「台灣經濟落後」與「中方對台影響力加大」的後果；美台貿易協議可為其他國家展開與台灣磋商，提供政治掩護。

至於台灣，文章提到，蔡英文總統是貿易談判專家，深諳主要的貿易障礙，與推動對美貿易關係的重要性；她在2020年贏得連任後，同年8月宣布開放美豬牛進口，加上沒有連任壓力，應能動用政治資本完成與美國的貿易談判。

這篇文章表示，美台貿易協定將強化台灣的經濟與國安，為美國打開重要的出口市場，也顯示美國對重要夥伴的支持，強調美國在兩岸穩定的利益。台灣是美國第九大貿易夥伴，也是第七大農產品出口國，去年貿易總額約900億美元。

台灣 美國 貿易協議

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