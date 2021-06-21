蔡英文悼念拜登愛犬 挨轟「500條人命不如狗」

美國總統拜登愛犬過世，蔡英文總統在拜登的推文中留言哀悼，引起網友痛批「500條人命不如一隻狗」。(取材自推特)

美國總統拜登 愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文 總統昨日下午在拜登的推文中留言哀悼，由於台灣 已有500多人死於新冠肺炎，蔡此舉遭網友痛批「台灣人不如美國狗」、「500條人命不如一隻狗」。國民黨文傳會副主委鄭照新則有感而發地表示，他們沒有等到蔡政府早就該採購的疫苗，沒等到蔡總統的悼念，但是拜登總統的狗等到了。

台北中國時報報導，拜登有兩隻德國牧羊犬，在社交媒體上擁有龐大粉絲。拜登19日發推文表示，他們的毛小孩「冠軍」辭世，並附上冠軍的照片，稱：「過去13年來，冠軍一直是全家的摯愛，陪伴一家走過最快樂及最悲傷日子。」

蔡英文在昨天清早留言「同為動物的愛好者，為您失去所愛感到遺憾」，未料引來網友批評。

鄭照新昨表示，人命不是數字，「超過500名確診過世者，蔡總統一一悼念也不為過」。貼文一出，底下有網友留言「人命不如狗命」、「冠軍的爸爸是美國總統，所以台灣總統一定要慰問」、「真的可悲，國民死亡破500例，比不上一隻狗。」

本報系聯合報報導，前立委孫大千諷刺，蔡英文為什麼總是心不在焉，畫錯重點？可能是因為人民從來沒有在蔡英文的心中。

孫大千列舉菜英文「話錯重點」的前例，包含F-5E事故發生導致台灣折損2名優秀的飛行員時，蔡英文只在意桃園市長鄭文燦的體重；太魯閣號事故犧牲了49條寶貴生命時，蔡英文只關心自己臉書的觸及率下降；台灣本土疫情爆發死亡人數破百時，蔡英文仍無動於衷，但當高端股價跌停板時，蔡英文就出來面對民眾信心喊話。

孫大千批評，因為民進黨防疫不力，造成疫情遍地烽火，犧牲的民眾已經爆增到542人，由於施打AZ疫苗而猝死的長輩更高達62人，在這個時刻，蔡英文卻發文悼念了拜登總統的愛犬。