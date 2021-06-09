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星前外長憂：美玩弄台 中美關係恐瞬間坍塌

台灣新聞組／台北9日電
新加坡前外長楊榮文稱，憂心美打台灣牌，動搖美中關係基礎。（法新社）
新加坡前外長楊榮文稱，憂心美打台灣牌，動搖美中關係基礎。（法新社）

新加坡前外交部長楊榮文接受大陸環球時報專訪時表示，他相當擔心美國會打台灣牌；台灣問題是整個中美關係的基礎，它不是一張牌，而是一塊巨岩，一旦開始玩弄巨岩，那它所支撐著的兩個大國關係所有架構都會瞬間坍塌。

楊榮文表示，他注意到美國國務院取消了一些此前針對台灣的限制，但還是有一些清晰的指引和其他限制。不過要注意的是，美國國會也有自己的想法，而且他們很容易被情緒左右。比如中美若在東海或南海發生有人員傷亡的事故，那麼在美國，情緒可能會失控，這是十分危險的。

他說，如果中國和美國發生軍事衝突，能想像屆時東南亞國家會陷入怎樣的困境之中。沒有人會願意被牽扯進去。他不認為中國會想取代美國老大的地位。中美之間或將不可避免地發生一些衝突，而且可能持續多年。

此外，七大工業國集團（G7）高峰會將於11日至13日舉行，日本經濟新聞報導，會後宣言將首度明確提及「台灣海峽安定的重要性」，盼透過美日加上歐洲各國，遏止中國大陸對台灣的壓力。

另外，G7領袖峰會宣言也將提到，對新疆維吾爾自治區的人權問題與香港情勢表達擔憂。

報導指出，本次G7峰會將特別針對中國大陸相關問題召開會議進行集中討論，包括安全保障、經濟、新冠疫情和氣候變遷等各種領域，也準備商討台灣問題。本屆G7峰會還邀請非成員國澳洲與南韓與會，希望與這些國家確認對大陸的基本態度並靈活合作。

報導說，美國總統拜登將與盟國協商遏止大陸海洋活動與侵害人權的戰略，日前舉行的美日、美韓領袖峰會都分別在聯合宣言提及台海，現在進一步在G7領袖峰會觸及此議題，希望成為各國共同抗中的象徵。

美國抗中戰略納入歐洲意義重大，歐洲各國因重視與大陸的經濟連結，加上地理位置也與大陸較遠，難以感受北京在安全上的威脅。相較於美國，歐洲各國對大陸的批判相對克制，但因近期香港、新疆人權議題和疫情初期對應措施等，而提高對大陸的警戒。

此外，台灣在經濟與安全上具有重要地位，是全球最大半導體生產地，若台灣出事將導致供應鏈混亂，影響汽車與電子設備生產等，造成產業政策風險，也是歐洲關切台海情勢的原因之一。

美國 台灣 G7

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