我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

兩岸關係緊張 港駐台辦突停運作 「懲罰蔡政府不認九二共識」

特派員李春／香港19日電
2012年香港駐台灣經濟貿易文化辦事處掛牌，時任香港財政司長曾俊華（左）拜訪當時的陸委會主委賴幸媛。(圖：陸委會提供)
2012年香港駐台灣經濟貿易文化辦事處掛牌，時任香港財政司長曾俊華（左）拜訪當時的陸委會主委賴幸媛。(圖：陸委會提供)

香港政府昨突然宣布，香港駐台灣經濟貿易文化辦事處即日起暫停運作。港府回覆傳媒查詢時又特別強調，這一安排與台灣現時的疫情無關。

香港政府昨以發出公告形式宣布駐台辦暫停營運，但沒有交代暫停原因，只說在經貿文辦暫停運作期間，港府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

專責處理台港關係的港府政制及內地事務局，發言人僅重申公告內容，對是否因兩岸緊張，雙方未能批出工作人員簽證，未有回應。

台港關係2010年喜逢小陽春，當年兩地設立協進會和策進會平台，隔年又透過「正名」安排，互設準官方機構經濟文化辦事處。今次香港方面突然暫停駐台辦事處營運，原因眾說紛紜。

長期關注台港關係的港台經濟文化合作協進會主席李大壯說，香港根據「錢7條」作為與台灣的交往基礎，即已故中共外長錢其琛於1995年發表的「香港涉台問題基本原則與政策」，但當局認為現時與成立辦事處初衷比較，雙方分歧愈來愈多，作出今次決定，圈中人不感奇怪。

李大壯接受港媒訪問時還表示，政治原則不能妥協，他個人感覺兩地在原則問題上愈來愈有差距。據他了解，事件醖釀已久，沒有聽聞與辦事處主管無法取得工作簽證有關。

至於今次事件是由港府自行作出，還是收到北京指示，李大壯稱無法答覆。香港時事評論員關慶寧分析說，香港回歸後對台事務屬北京權限，暫停港駐台北辦事處運作應是遵循北京指令，旨在懲罰不認同九二共識的蔡英文政府。

記者林汪靜、劉宛琳／台北19日電

陸委會表示，對港方單方面做此決定，台灣甚感遺憾，無論是基於何種原因，台灣均予尊重。外傳港方暫停辦事處運作與人員無法取得工作簽證有關，陸委會稱，香港現派駐在台人員共有四名，其簽證均在效期內，相關消息根本是「混淆視聽，子虛烏有」。

國民黨大陸事務部昨表示，港府關閉之舉將有礙台港交流，且未能考慮香港在台人民的利益，甚為可惜。希望在維持台港交流的前提下，盡快恢復香港駐台經濟貿易文化辦事處的運作。

香港 台灣 工作簽證

上一則

大數據分析 社群不滿「疫」怒火燒向民進黨

下一則

2停電 蔡英文「我也很難接受」 王美花影片道歉

延伸閱讀

香港迪士尼去年虧3.4億美元 創開園15年來最大虧損

香港迪士尼去年虧3.4億美元 創開園15年來最大虧損
香港駐台辦事處暫停運作 台陸委會：尊重但甚感遺憾

香港駐台辦事處暫停運作 台陸委會：尊重但甚感遺憾
Jean-Michel Basquiat熱 香港佳士得與藝廊合作大展

Jean-Michel Basquiat熱 香港佳士得與藝廊合作大展
港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境

港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
圖／聯合報系資料照片

19日起台灣暫緩外籍人士入境、停止旅客轉機

2021-05-17 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」