兩岸關係緊張 港駐台辦突停運作 「懲罰蔡政府不認九二共識」

2012年香港駐台灣經濟貿易文化辦事處掛牌，時任香港財政司長曾俊華（左）拜訪當時的陸委會主委賴幸媛。(圖：陸委會提供)

香港 政府昨突然宣布，香港駐台灣 經濟貿易文化辦事處即日起暫停運作。港府回覆傳媒查詢時又特別強調，這一安排與台灣現時的疫情無關。

香港政府昨以發出公告形式宣布駐台辦暫停營運，但沒有交代暫停原因，只說在經貿文辦暫停運作期間，港府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

專責處理台港關係的港府政制及內地事務局，發言人僅重申公告內容，對是否因兩岸緊張，雙方未能批出工作人員簽證，未有回應。

台港關係2010年喜逢小陽春，當年兩地設立協進會和策進會平台，隔年又透過「正名」安排，互設準官方機構經濟文化辦事處。今次香港方面突然暫停駐台辦事處營運，原因眾說紛紜。

長期關注台港關係的港台經濟文化合作協進會主席李大壯說，香港根據「錢7條」作為與台灣的交往基礎，即已故中共外長錢其琛於1995年發表的「香港涉台問題基本原則與政策」，但當局認為現時與成立辦事處初衷比較，雙方分歧愈來愈多，作出今次決定，圈中人不感奇怪。

李大壯接受港媒訪問時還表示，政治原則不能妥協，他個人感覺兩地在原則問題上愈來愈有差距。據他了解，事件醖釀已久，沒有聽聞與辦事處主管無法取得工作簽證 有關。

至於今次事件是由港府自行作出，還是收到北京指示，李大壯稱無法答覆。香港時事評論員關慶寧分析說，香港回歸後對台事務屬北京權限，暫停港駐台北辦事處運作應是遵循北京指令，旨在懲罰不認同九二共識的蔡英文政府。

記者林汪靜、劉宛琳／台北19日電

陸委會表示，對港方單方面做此決定，台灣甚感遺憾，無論是基於何種原因，台灣均予尊重。外傳港方暫停辦事處運作與人員無法取得工作簽證有關，陸委會稱，香港現派駐在台人員共有四名，其簽證均在效期內，相關消息根本是「混淆視聽，子虛烏有」。

國民黨大陸事務部昨表示，港府關閉之舉將有礙台港交流，且未能考慮香港在台人民的利益，甚為可惜。希望在維持台港交流的前提下，盡快恢復香港駐台經濟貿易文化辦事處的運作。