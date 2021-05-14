黑白集／藉疫反中 代價是把台友邦推向陸

台灣友邦宏都拉斯藉口向大陸買疫苗，想在大陸設辦事處，令台灣邦交警報狂作。(記者曾吉松／攝影)

電影「無間道」有句台詞「出來混，遲早要還的」，民進黨染黑後，對這句話應點滴於心。但是，一碰上大陸，它就忘了。去年武漢爆發疫情 ，台灣 不斷落井下石，現在還債時刻到了：友邦宏都拉斯藉口向大陸買疫苗 ，想在大陸設辦事處。為此，台灣邦交警報狂作！

人心是肉做的。這幾天適逢汶川大地震13周年，當年台灣慷慨解囊，四川人銘感五內，沒齒難忘。但去年武漢封城，台灣別說捐了，連口罩都不准寄，還狂炒大陸隱匿疫情，嘲笑大陸疫苗無效。大陸看在眼裡，能不心寒？

相隔不過12載，台灣的表現判若雲泥。如果重來一次，去年鍵盤上按的是汶川模式，台灣齊喊「武漢加油」，解放軍機艦還會天天報到嗎？

疫情除了防控，終極解方就是疫苗。但去年一陣反中操作後，政府買疫苗一籌莫展；現在社區感染爆發，陳時中竟宣布要地方政府自己去買，被酸「怎不早講」！但當初若非因反中而捨棄上海復星，與輝瑞失之交臂，怎會落到這步田地？

全球逐漸發現，在歐美壟斷疫苗下，中國疫苗已成唯一救星。誰能想到去年藉疫反中的代價，是友邦向大陸送秋波？如果兩岸和緩，台灣拿大陸疫苗借花獻佛即可，何需擔憂他們琵琶別抱！疫情吃緊，把大陸當災星的蔡政府，敲敲腦袋吧！