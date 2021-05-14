我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

黑白集／藉疫反中 代價是把台友邦推向陸

黑白集
台灣友邦宏都拉斯藉口向大陸買疫苗，想在大陸設辦事處，令台灣邦交警報狂作。(記者曾吉松／攝影)
台灣友邦宏都拉斯藉口向大陸買疫苗，想在大陸設辦事處，令台灣邦交警報狂作。(記者曾吉松／攝影)

電影「無間道」有句台詞「出來混，遲早要還的」，民進黨染黑後，對這句話應點滴於心。但是，一碰上大陸，它就忘了。去年武漢爆發疫情台灣不斷落井下石，現在還債時刻到了：友邦宏都拉斯藉口向大陸買疫苗，想在大陸設辦事處。為此，台灣邦交警報狂作！

人心是肉做的。這幾天適逢汶川大地震13周年，當年台灣慷慨解囊，四川人銘感五內，沒齒難忘。但去年武漢封城，台灣別說捐了，連口罩都不准寄，還狂炒大陸隱匿疫情，嘲笑大陸疫苗無效。大陸看在眼裡，能不心寒？

相隔不過12載，台灣的表現判若雲泥。如果重來一次，去年鍵盤上按的是汶川模式，台灣齊喊「武漢加油」，解放軍機艦還會天天報到嗎？

疫情除了防控，終極解方就是疫苗。但去年一陣反中操作後，政府買疫苗一籌莫展；現在社區感染爆發，陳時中竟宣布要地方政府自己去買，被酸「怎不早講」！但當初若非因反中而捨棄上海復星，與輝瑞失之交臂，怎會落到這步田地？

全球逐漸發現，在歐美壟斷疫苗下，中國疫苗已成唯一救星。誰能想到去年藉疫反中的代價，是友邦向大陸送秋波？如果兩岸和緩，台灣拿大陸疫苗借花獻佛即可，何需擔憂他們琵琶別抱！疫情吃緊，把大陸當災星的蔡政府，敲敲腦袋吧！

台灣 疫苗 疫情

上一則

蔡英文召開國安會議：首波國產疫苗7月供應

下一則

白宮高官：美與台交往都是基於美國利益

延伸閱讀

魅力接種站 吸血鬼號召打疫苗 藍鯨看著你扎針

魅力接種站 吸血鬼號召打疫苗 藍鯨看著你扎針

加州12-15歲可打輝瑞疫苗了 210萬人符合資格

加州12-15歲可打輝瑞疫苗了 210萬人符合資格
印尼追蹤2.5萬名醫護實測：中國科興疫苗防護力94%

印尼追蹤2.5萬名醫護實測：中國科興疫苗防護力94%
穿戴式疫苗卡走紅 保護個資不怕盜

穿戴式疫苗卡走紅 保護個資不怕盜

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案