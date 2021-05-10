各國相挺vs.北京反對 學者：台參與WHA仍難樂觀

世界衛生大會（WHA）24日將登場，外交部次長田中光10日表示「我們奮戰到最後一刻」。（中央社）

繼G7外長聯合公報表態支持台灣 參與世界衛生大會（WHA），美國國務卿布林肯也公開聲明支持，令台灣民眾充滿期望，但北京 強烈反對，強調必須按照一個中國 原則來處理，對此，孫文學校總校長張亞中指出，在蔡政府不接受九二共識的情況下，北京不會讓台灣參與WHA；中山大學教授廖達琪也說，蔡政府還是要找到銜接九二共識、對談的機會。

據台灣醒報報導，廖達琪表示，北京反對台灣參與WHA與蔡政府的態度有關，因為馬英九時期兩岸有九二共識，所以能以觀察員身分參與WHA，但蔡政府不接受九二共識，沒有雙方可以下台的藉口，導致中方不願意鬆口，但她指出，主要是美中對立所致。

張亞中說，首先，蔡政府不接受九二共識的情況下，北京不會同意台灣以觀察員身分參與WHA；第二，西方社會與中國之間正處在交手階段，西方會利用、不斷擴大這個議題，凸顯中國大陸的無理；第三，西方與中國大陸的爭執愈激烈，台灣參與WHA的機會愈少，「台灣基本上變成西方對抗中國的一張牌，而WHA只是牌桌。」

致理科技大學副教授張光球投書本報系聯合報指出，今年世衛大會是拜登政府和北京首次在大型國際會議上，為台灣問題較勁的場合，雙方都有輸不得的壓力。假設台灣在美國全力動員下，仍無法參加今年的大會，除了表示美國輸了美中第一回合的競爭，未來勢必須再加大力度，集結國際盟友以壓中，否則無法奪回昔日的領導地位；同時，中國在目前的國際環境下，必定糾集第三世界國家在世衛大會中全力封殺台灣的與會，否則北京的國際影響力就有待商榷，亦無法向國內交代。