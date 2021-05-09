觀察站／放寬被問憑啥？大陸民眾開始平視涉台政策

中國福建省8日公告推遲實施原訂10日放寬的台人入境隔離措施，稱台灣目前的疫情不具如期試點條件。圖為因疫情停駛的廈門－金門小三通航班。（中新社）

最近兩岸雙方都發布了涉及「人員移動」新措施，卻出現與過去極為不同後續效應，尤其大陸民間和網路反應，顯示出大陸民眾已開始「平視」涉台政策，因而顯露出官方和輿論間巨大落差，其間變化值得台灣 方面留意。

上月底，福建省率先宣布放寬兩岸隔離新措施，但8日宣布推遲新措施，指台過去一周新增十餘例本土確診，已不具如期試點條件。

此前新措施發布後，大陸輿論炸鍋，許多網友第一反應是「憑啥？」「這件事去哪舉報？」還有人說得更直白，指控福建省「跪台」，「連隔離這種事都要給台胞額外搞點特惠」；還有人建議對福建所有出省人員實施更嚴格隔離措施，以「確保兄弟省分安全」。

看到輿論延燒，官方外圍的環時總編胡錫進參戰為福建辯護。胡說，福建推出這政策完全是出於加強該省經濟活動需要，因為該省與台灣素來經濟聯繫密切，這舉措與惠台、統戰無關，不是北京 分配給福建「任務」。

從福建準備試點放寬兩岸隔離引發大陸網友「喝倒采」來看，大陸民眾也在改變看待涉台政策態度，從過去理解基於「兩岸一家」而給予惠台讓利特殊作法，逐漸轉變為「質疑」甚至是「攻擊」，如同他們認為已經可以平視這個世界，現在也要平視涉台政策了。尤其在台海局勢日趨緊張下，大陸民眾反台、仇台情緒有擴大蔓延之勢。

與此同時，勞動部發函給人力銀行，要求不得刊登企業召募人員赴大陸就業 職缺資訊，有關內容要全面下架，違者最重罰50萬元台幣；若有仲介行為，最高罰500萬元。人力銀行和刊登徵才訊息廠商普遍反應是，新措施來得又急又快，許多廠商根本措手不及，未來或許會有廠商刻意不寫明工作地點，以規避罰則，反而令求職訊息不透明，民眾更無所適從。

曾在民進黨政府擔任海基會董事長的洪奇昌就認為，從宏觀經濟看，新措施似與區域經濟整合下，人員流動趨勢不符，何況境外就業屬基本人權，未來或出現資訊不透明問題。

洪奇昌並認為，新措施「幾乎完全否認兩岸經貿現況」，台灣去年對大陸貿易順差達創紀錄的1405億美元，較前一年大增226億美元，台灣面對全球兩大主要供應鏈和市場（中國大陸和歐美西方），都必須積極參與，如果只能二選一，必衝擊經濟。

著眼經濟復甦和交流，福建計畫透過試點，搶先放寬兩岸隔離措施。蔡政府則收緊企業召募人員赴陸就業的職缺刊登，甚至祭以重罰。一鬆一緊之間，兩岸人民看法也許不同，但從經濟角度看，洪奇昌觀點也許能給政府一些啟發。