我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

觀察站／放寬被問憑啥？大陸民眾開始平視涉台政策

記者 羅印冲
中國福建省8日公告推遲實施原訂10日放寬的台人入境隔離措施，稱台灣目前的疫情不具如期試點條件。圖為因疫情停駛的廈門－金門小三通航班。（中新社）
中國福建省8日公告推遲實施原訂10日放寬的台人入境隔離措施，稱台灣目前的疫情不具如期試點條件。圖為因疫情停駛的廈門－金門小三通航班。（中新社）

最近兩岸雙方都發布了涉及「人員移動」新措施，卻出現與過去極為不同後續效應，尤其大陸民間和網路反應，顯示出大陸民眾已開始「平視」涉台政策，因而顯露出官方和輿論間巨大落差，其間變化值得台灣方面留意。

上月底，福建省率先宣布放寬兩岸隔離新措施，但8日宣布推遲新措施，指台過去一周新增十餘例本土確診，已不具如期試點條件。

此前新措施發布後，大陸輿論炸鍋，許多網友第一反應是「憑啥？」「這件事去哪舉報？」還有人說得更直白，指控福建省「跪台」，「連隔離這種事都要給台胞額外搞點特惠」；還有人建議對福建所有出省人員實施更嚴格隔離措施，以「確保兄弟省分安全」。

看到輿論延燒，官方外圍的環時總編胡錫進參戰為福建辯護。胡說，福建推出這政策完全是出於加強該省經濟活動需要，因為該省與台灣素來經濟聯繫密切，這舉措與惠台、統戰無關，不是北京分配給福建「任務」。

從福建準備試點放寬兩岸隔離引發大陸網友「喝倒采」來看，大陸民眾也在改變看待涉台政策態度，從過去理解基於「兩岸一家」而給予惠台讓利特殊作法，逐漸轉變為「質疑」甚至是「攻擊」，如同他們認為已經可以平視這個世界，現在也要平視涉台政策了。尤其在台海局勢日趨緊張下，大陸民眾反台、仇台情緒有擴大蔓延之勢。

與此同時，勞動部發函給人力銀行，要求不得刊登企業召募人員赴大陸就業職缺資訊，有關內容要全面下架，違者最重罰50萬元台幣；若有仲介行為，最高罰500萬元。人力銀行和刊登徵才訊息廠商普遍反應是，新措施來得又急又快，許多廠商根本措手不及，未來或許會有廠商刻意不寫明工作地點，以規避罰則，反而令求職訊息不透明，民眾更無所適從。

曾在民進黨政府擔任海基會董事長的洪奇昌就認為，從宏觀經濟看，新措施似與區域經濟整合下，人員流動趨勢不符，何況境外就業屬基本人權，未來或出現資訊不透明問題。

洪奇昌並認為，新措施「幾乎完全否認兩岸經貿現況」，台灣去年對大陸貿易順差達創紀錄的1405億美元，較前一年大增226億美元，台灣面對全球兩大主要供應鏈和市場（中國大陸和歐美西方），都必須積極參與，如果只能二選一，必衝擊經濟。

著眼經濟復甦和交流，福建計畫透過試點，搶先放寬兩岸隔離措施。蔡政府則收緊企業召募人員赴陸就業的職缺刊登，甚至祭以重罰。一鬆一緊之間，兩岸人民看法也許不同，但從經濟角度看，洪奇昌觀點也許能給政府一些啟發。

台灣 就業 北京

上一則

熟齡離婚 台65歲以上女性倍增 經濟獨立讓她們勇於單飛

下一則

台本土確診病例突增 福建放寬台胞檢疫急喊卡

延伸閱讀

馬英九籲兩岸重開機 回歸原版九二共識

馬英九籲兩岸重開機 回歸原版九二共識
北京有能力也有意圖…中攻台2假設 美慎防兵凶

北京有能力也有意圖…中攻台2假設 美慎防兵凶
從新疆騎馬回福建 律師夫妻花兩年圓「俠客夢」

從新疆騎馬回福建 律師夫妻花兩年圓「俠客夢」

國安局：盜走國安秘帳的劉冠軍潛逃大陸投敵

國安局：盜走國安秘帳的劉冠軍潛逃大陸投敵

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低