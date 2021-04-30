經濟學人：台灣是全球最危險地方 恐成兩核武國競技場

「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

「台海衝突」不只是中國 大陸與台灣 的紛爭，更是美國 與中國角力的重要戰場；英國雜誌「經濟學人」最新一期封面故事指出，美中多年來以模糊態度維持台灣議題和平，但現在戰略性的含糊不清正在崩解，台灣已是世界上最危險的地區。

北京政府說，只有一個中國，也就是他們治理的中華人民共和國，美國則承認一個中國原則，但也用了70年確保其實為二。文章指出，過去數十年來，藉著行使這種高素質的模糊態度，維持美國與中國對台灣議題的平和；但這種戰略性的含糊不清正在崩解；文章指出，美國日漸疑懼，不再能阻止中國武力犯台。美國印太司令戴維森（ADM. Phil Davidson）3月告訴國會，他擔心中國最快2027年犯台。

這場戰爭將會是一場災難，不但會導致兩個核武大國發生衝突的風險提升，世界上相當重要的晶片製造商台積電也將受到影響，一旦停產恐導致全球電子業發展停滯。這也是文章指出的：引發災難的另一理由是經濟。

台灣是全球半導體產業的核心，台積電是全球最有價值的晶片廠，生產84%最先進晶片。一但台積電停止生產，全球電子業也將隨之停擺，代價巨大。台積電的科技與經驗或許領先對手多達10年，無論是美國或中國都必須花費數年才能追上。

至於，另一個更嚴峻的理由是，台灣是美中的競技場。儘管沒有條約約束美國捍衛台灣，中國動武依然將測試美國軍力與其外交與政治決心。

過去數十年來，台海一直維持現狀，但其實暗濤洶湧。過去五年來，中國製造90艘大型船艦與潛艦，是美國在西太平洋部署的四到五倍。中國每年生產超過百架戰鬥機，發展太空武器以及精密導彈，射程涵蓋台灣，以及美國在日本、南韓與關島的基地。

部分美國分析師認為，軍事上的優勢遲早會誘使中國攻擊台灣，「不是因為萬不得已，而是因為他可以」。中國說服自己，讓台灣危機升溫正是美國所要的，美國甚至想要戰爭開打，藉此遏止中國勢力擴張。

台灣是中美競爭的重點舞台，一旦中國因為任何原因發難，將是對美國軍事力量、外交和政治決心的考驗，如果美國失敗，中國將在一夕之間成為亞洲主宰，而美國在全世界的盟友將知道美國不值得信賴，所謂「美國治世」（Pax Americana）將會瓦解。

文章提醒，台灣這座島嶼若發生戰爭將是一場災難，美國與中國必須加倍努力，避免這種情況發生。