新聞評論／台積電應追求企業利益 而非美國利益

經過美中貿易戰和新冠疫情的洗禮，台積電已成地緣政治必爭之地。（本報資料照片）

一年半前，台積電 創辦人張忠謀曾預言，台積電將成為地緣政治必爭之地；經過美中貿易戰和新冠疫情的洗禮，這已成為事實。台積電去年宣布在美國 亞利桑那州投資 35億美元，興建五奈米的先進晶圓廠；因建廠及人力成本皆遠高於台灣，被業界認為深藏隱憂。近日，台積電宣布將投資29億美元，在其大陸南京廠擴建28奈米晶圓產能；此舉，應是台積電在地緣政治中求取平衡的一項策略。

美國總統拜登4月中邀請19家半導體業者舉行供應鏈高峰會，稱將提撥500億美元，建立美國的半導體供應鏈。這場峰會是美國政府和半導體業者共同安排的大秀，一則要圍堵大陸半導體業，一則要加強美國半導體供應鏈建置，三則在安撫因缺晶片而影響產能的美國產業，也對社會宣示拜登政府振興美國半導體產業的決心。與會的台積電董事長劉德音在會上說，台積電在亞利桑那州的投資案將是美國史上最大的外國直接投資，也將是成功的投資。

出席峰會的半導體業者，短期關注的是：自己能在500億美元大餅中分到什麼？投資條件是否比過去更優渥？市場的中長期追蹤焦點則有兩點：美國官方未來會如何跟這些半導體業者互動？圍堵大陸半導體業，將造成市場哪些結構性改變？

隨著川普發動的美中貿易戰與科技戰開打，台積電已成為地緣政治必爭之地。面對美中兩強相爭，劉德音在白宮峰會的發言小心翼翼，他一方面強調台積電赴美投資的美好前景，一方面稱這波全球晶片缺貨是因為疫情、美中貿易緊張與數位轉型等因素，與半導體業的設廠地點無關。劉德音的談話，謹慎顧及了美中平衡。台積電在大陸有兩座工廠，大陸更是它的重要市場；若一味附和拜登的防堵策略，必將招致大陸的反彈。台積電近日宣布其南京廠的大規模擴產計畫，除市場考量，更是意在向大陸展現平衡的善意。

相對於劉德音的謹慎，總部位於荷蘭的全球最大晶片先進製程設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ），其執行長韋尼克的發言便直率得多。他批評美國的半導體圍堵政策行不通，最終還會損害美國經濟。韋尼克引用美國商務部的估算，若美商不跟大陸的半導體業者做生意，流失的商機約800億到1000億美元，損失12.5萬個工作機會。

由於美國的施壓，艾司摩爾暫停出口最先進的極紫外光設備給大陸廠商，美國國會議員還進一步要求連深紫外光設備都不能出售給陸商。韋尼克說，在圍堵策略下，大陸廠商雖要花更多時間才能趕上，但最終會促使大陸開發出自己的晶片製造設備，非大陸的公司就會被排拒在中國這個全球數一數二的晶片市場外。韋尼克批評美國的半導體出口管制錯誤，也為艾司摩爾可能損失的商機表達不滿。

美國為自身利益，企圖創造反陸半導體大聯盟，卻不被半導體業界看好，更可能影響半導體業者的商機與獲利。白宮峰會結束後，費城半導體指數不漲反跌，反映市場投資人對峰會的失望。同樣的憂慮，也發生在台積電身上。多家外媒指出，台積電的美國廠將面臨數倍的興建成本，加上要以加倍的工資從台灣調派大量人力前往，美國廠的競爭優勢恐怕難以樂觀。

對台積電而言，最好的策略是在美、中之間保持冷靜的距離，審慎評估市場需求，朝極大化股東報酬的前進路徑。對百萬名台積電股東而言，他們在乎的是自身利益與台積電前景，而不是美國利益。（轉載自聯合報社論）