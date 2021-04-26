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澳洲防長：勿低估台海衝突可能 軍事重心轉防中國威脅

台灣新聞組／台北26日電
澳洲防長籲勿低估台海衝突可能。圖為1996年台海危機期間，曾與蘇愷戰機與中共防空飛彈交手的台灣空軍幻象戰機第42作戰隊。（本報資料照片）
澳洲防長籲勿低估台海衝突可能。圖為1996年台海危機期間，曾與蘇愷戰機與中共防空飛彈交手的台灣空軍幻象戰機第42作戰隊。（本報資料照片）

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）昨天表示，「不應低估」與中國台灣爆發衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。他還說，隨著中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。

中央社引述路透報導，杜登昨天接受澳洲廣播公司（ABC）電視訪問時，被問及因為台灣爆發衝突的可能性是否正在上升。他回答：「我不認為應該低估它（衝突）。」

杜登並表示，中國統一台灣的野心愈來愈明顯。他說：「人們必須務實看待相關活動。區內各地基地軍事化，顯然有大量活動，而且台灣和中國間抱持敵意。」

杜登還說，雖然澳洲國防軍（Defence Force）已做好高程度的準備，以因應澳洲區域盟友所面臨的任何威脅，但坎培拉政府會致力嘗試維持和平。

他表示：「我們希望確保自己繼續扮演區域內的好鄰居，與我們的夥伴和盟友合作，而且沒人想看到中國跟台灣或其他任何地方有衝突。」

根據九號電視台（9 News），杜登也在昨天澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）嚴正警告澳洲人，隨著中國威脅增加，澳洲國防軍是時候把焦點轉向鄰近區域。

杜登做上述宣布前，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）21日晚間宣布，澳洲聯邦政府將撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，並表示這項協議不符合澳洲的外交政策。

中國駐澳洲大使館網站21日晚間隨即發表「強烈不滿和堅決反對」聲明，形容澳洲的舉動為「針對中方的又一無理挑釁行徑」。

澳洲 中國 台灣

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