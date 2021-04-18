美豬進口上千噸 滿街卻是台灣豬 稽查人員：不可思議

國民黨啟動反萊豬公投宣講研習營，黨籍立委將全體投入宣講；中央黨部一樓廣場，偌大的萊豬充氣公仔象徵進入備戰狀態。（記者林俊良/攝影）

蔡政府從元旦開放萊豬，至今累積進口上千噸美國豬肉，儘管政府宣稱「萊劑零檢出」，但坊間很難看見販售美豬的標示；畜產人員表示，滿街都是「台灣 豬」標章，感覺美豬根本還沒進口，彷彿「看不見的美豬」。上千噸美豬流向是否化整為零？高雄市養豬協會理事長王忠禮說，「我們也想知道」，5月中養豬協會開會將列入討論。

據衛福部「豬肉儀表板」統計，截至4月15日，累計進口美豬1087噸，包括腸衣、大腸頭、豬腳等其他可食部位則為725.56噸。

立法院經濟委員會明天安排萊豬專案報告，根據農委會統計，截至4月15日，進口豬肉總計超過2萬噸，但萊劑全部零檢出；相較於光台中市近期即查驗出17件含萊劑的美牛，一位稽查人員坦言，「我覺得蠻不可思議」，應與初期風聲較緊有關，推估下半年或明年，萊豬進入台灣市場的比率才會提升。國民黨 立委則要求，加強查驗美豬是否透過食品加工「化整為零」。

一位溫體豬業者說，老闆用哪一國豬肉，要看餐廳、小吃店、肉品加工業者會不會誠實告訴消費者，還有政府稽查的程度，同行都知道新北市政府稽查徹底，但其他縣市未必積極。豬肉攤商表示，以前攤位貼滿台灣豬標章，就算賣羊肉也要硬掛上台灣豬，但話題一消退，不僅消費者很少問，政府抽查似也冷卻。

台中市家畜肉類商業同業公會總幹事李仲說，萊豬從下訂到船運來台約需三個月，算算時間也該進來了，但滿街盡是台灣豬標章，卻很少看到店家賣美豬，感覺美豬根本還沒進口。

此外，國民黨主席江啟臣今天將主持「828反萊豬拚公投 全台宣講」啟動儀式，黨籍立委將全體總動員投入宣講。國民黨公投小組召集人林為洲表示，這場公投結果重要性等同一場重要選戰，更是國民黨能否重返執政的關鍵「天王山之戰」。

國民黨公投街頭宣講確定與反萊豬、護食安民團、專家合作，一起上街頭宣傳公投，包含醫師蘇偉碩、消基會都是課程講師。江啟臣今主持公投宣講啟動儀式，並為首場宣講內部訓練致詞，消基會董事長黃怡騰也將以影片方式宣揚「反萊豬是人民基本權利」，革實院院長羅智強則示範街頭宣講。